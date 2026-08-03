Fas futbolunda yaz transfer dönemi, Kazablanka'nın iki devi Raja ile Wydad arasında kızışan bir rekabete sahne oluyor. Her iki takım da yeni sezona hazırlanmak için kadrosunu güçlendirmenin peşinde. Transferleri sonuçlandırma yarışı ile temel oyuncuları elde tutmaya yönelik hamleler arasında, iki kulüpteki müzakereler hızlı bir tempoda sürüyor. Önümüzdeki günlerin neler getireceği ise merakla bekleniyor.

Raja yönetimi, mevcut yaz transfer döneminin en dikkat çekici transferlerinden birini sonuçlandırmak için zamana karşı yarışa girdi. Fas'ta yayın yapan "Le360 Sport" sitesi, "Yeşil Kartallar" yönetiminin, oyuncu Younes Dahmani'nin hizmetlerini elde etmek amacıyla Union Touarga yönetimine yeni bir teklif sunduğunu ortaya çıkardı.

Aynı kaynak, Raja'nın transferi mümkün olan en kısa sürede bitirmeyi hedeflediğini, özellikle Dahmani'ye başta ezeli rakip Wydad Athletic olmak üzere birçok Fas kulübünün büyük ilgi gösterdiği bir dönemde bunun önem taşıdığını belirtti.

Younes Dahmani, geçtiğimiz sezon Union Touarga formasıyla parlayan en dikkat çekici oyunculardan biri olarak kabul ediliyor. Sergilediği üstün performanslar, onu yaz transfer döneminde bir dizi kulübün hedefi haline getirdi.

Wydad, Anas Mahraoui'yi kapmaya yaklaştı

Buna karşılık Wydad, kadrosunu yeni isimlerle takviye etmek için hamlelerini sürdürüyor ve yaz transfer döneminde yeni bir transferi sonuçlandırmaya yaklaştı.

Kaynaklar , kırmızılı kulübün yönetiminin, oyuncu Anas Mahraoui ve Rus kulübü Akhmat Grozny ile, oyuncunun önümüzdeki dönemde takımın kadrosuna katılmasını öngören bir anlaşmaya varmak amacıyla ileri düzeyde müzakerelere girdiğini ortaya çıkardı.

Kaynaklar, Mahraoui'nin Raja Athletic'in de ilgisini çektiğini, ancak şu an itibarıyla transferi bitirmeye en yakın takımın Wydad gibi göründüğünü ekledi.

Wydad, önümüzdeki sezon istenen teknik katkıyı sağlaması için Mahraoui'nin tecrübesine ve Fas profesyonel liginin atmosferini iyi bilmesine güveniyor.

Asri, temel oyuncuların sözleşmelerini yenilemek için zamana karşı yarışıyor

Bununla bağlantılı olarak, Wydad Athletic kulübü başkanı İbrahim Asri, yeni sezon başlamadan önce takımın temel oyuncularını elde tutmaya yönelik çabalarını sürdürüyor.

Kaynaklar, Asri'nin hem Mehdi Benabid hem de Mohamed Mofid ile, sözleşmelerini yenilemeye ve takımda kalmaya ikna etmek amacıyla ileri düzeyde müzakerelere girdiğini doğruladı.

Kaynaklar, Wydad yönetiminin, takımın teknik istikrarını korumak ve sezon başlamadan önce kadrosunu güçlendirmek istemesinden hareketle oyunculara yeni bir teklif sunduğunu ekledi. İki tarafın arasındaki müzakerelerin sürdüğü bir dönemde, iki oyuncunun nihai kararlarını önümüzdeki birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.

Aynı kaynaklar, Asri'nin önceki dönemin bıraktığı bir dizi karmaşık dosyayla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Takımın bazı oyuncuları, maddi alacaklarını talep etmek ya da sözleşmelerini tek taraflı feshetmeye çalışmak için uyuşmazlık komitesine başvurmuştu. Bu durum, transfer döneminin perdesi inmeden önce kulüp içindeki tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor.