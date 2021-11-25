Raiola'dan şaşırtan Haaland açıklaması: Real Madrid'e mi yoksa Barcelona'ya mı transfer olacak?

Dortmund'un sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan yıldızı Erling Haaland'ın gelecek sezon formasını giyeceği takım merakla beklenirken, Norveçli oyuncunun menajeri Mino Raiola sürpriz bir açıklamada bulundu.

İtalyan futbol adamı Haaland'ın İspanya'yı ve İspanya'daki evini çok sevdiğini söylemekle yetindi.

Raiola ne söyledi?

Başkanlığını yaptığı Futbol Forum'un toplantısı sırasında Deportes Cuatro'ya konuşan ve Real Madrid, Barcelona, Manchester City ve Bayern Münih gibi çok sayıda üst düzey kulübün transfer listesinde yer alan Haaland'ın İspanya'ya transferini konuşmak için erken olduğunu belirten Raiola, net bir açıklama yapmaktan kaçındı:

"Transfer piyasası hakkında konuşmak için erken. Henüz Kasım ayındayız ve transfer dönemi Ocak ayında açılıyor. Haaland İspanya'yı ve İspanya'daki evini çok seviyor ama daha fazlasını konuşmak için doğru zaman şu an değil"

Dünya Kupası'nı kaçıracak

Bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 10 maçta 13 gol atan Haaland, geçen sezon fırtına gibi esmiş ve Şampiyonlar Ligi'nde 10, Bundesliga'da ise 27 gol atmıştı.

Norveç'in Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Türkiye'nin ardında kalması nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda oynama şansını yitiren Haaland, Norveç Milli Takımı'nın da yıldızı konumunda yer alıyor.

Kontratına gelecek yaz serbest kalma maddesi olduğu öne sürülen Haaland'ın Dortmund'dan ayrılacağı iddiaları her geçen gün artsa da Dortmund yönetimi bu konuda rahat görünüyor.

Haaland'ın en az bir sezon daha takımda kalacağına inanan Dortmund yönetiminin yaz transfer döneminde tekliflere vereceği cevap merakla bekleniyor.

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