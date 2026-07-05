Rai Vloet, serbest bırakılmasından birkaç hafta sonra yeni kulübüyle sözleşme imzaladı

Rai Vloet, serbest bırakılmasından birkaç hafta sonra yeni bir kulüp buldu. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Güney Afrika’nın ikinci liginde mücadele eden Cape Town City FC ile sözleşme imzaladı.

Vloet, dört yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği ölümcül bir trafik kazası nedeniyle 2,5 yıllık hapis cezasını tamamladıktan sonra 20 Mayıs'tan beri serbest. Orta saha oyuncusu, aşırı alkol almış ve hız sınırını aşmıştı.

Serbest bırakıldıktan sonra Tubantia’ya verdiği röportajda futbol kariyerine devam etmekten bahsetmişti. “Futbol dünyasında ikinci bir şans bulup bulamayacağım, formda kalmamın motivasyonu buydu.”

Hollanda’da futbol hayatına devam etmesi mümkün değildi. “Çok isterdim, ama bunu göze alabilecek bir kulüp yöneticisi yok. Konuştuğum kişiler şöyle diyor: ‘Rai, oyuncu olarak seni hemen alırdık. Ancak taraftarların, sponsorların, denetim kurulunun ve medyanın tepkilerini düşününce bunu göze alamayız’,” dedi.

Cape Town City şimdi Vloet için bir çıkış yolu sunuyor. Kulüp, Vloet’in transferini duyurdu ve onun 10 numaralı formayla oynayacağını açıkladı. Ne kadar süreli bir sözleşme imzaladığı ise belli değil.