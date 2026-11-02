Tüm gözler, İttihad ile Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmaya çevrildi. İki takım da AFC Şampiyonlar Ligi Elit turunda karşı karşıya gelecekleri maç için kadrolarını açıkladı. Dikkat çeken bir durum ise ön hatta göze çarpan Faslı varlık: İttihad formasıyla Youssef En-Nesyri ve Al Ain formasıyla Hüseyin Rahimi, forvetler arasında özel bir havaya bürünen bir mücadelede sahne alacak.

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İttihad, kıtasal yolculuğunda konumunu güçlendirecek ve tur atlama yarışında kendisine yeni bir ivme kazandıracak bir sonuç arayışıyla maça çıkıyor. Al Ain ise Suudi Arabistan'ın önde gelen kulüplerinden biri karşısında olumlu bir sonuç almak ve Asya'daki hedefleri açısından önemli bir sınavda bu mücadeleyi değerlendirmek istiyor.

İki takım arasındaki doğrudan karşılaşmaların değeri ve her ikisinin de saha içinde kişiliğini ortaya koyma arzusu göz önüne alındığında, maç her iki ekip için de ayrı bir önem kazanıyor.

İttihad'ın Al Ain karşısındaki ilk 11'i

Kale: Predrag Rajković.

Savunma: Muhannad eş-Şankiti, Carlo Simić, Danilo Pereira, Saad Al Moussa.

Orta saha: Dion Lopy, Georginio Wijnaldum, Houssem Aouar.

Hücum: Mervan es-Sahafi, Youssef En-Nesyri, Steven Bergwijn.

Al Ain'in İttihad karşısındaki ilk 11'i

Kale: Khalid Eisa.

Savunma: Lázaro, Bin Khalek, Rami Rabia, Skoko, Rodríguez.

Orta saha: Kaku, Traoré, Palacios.

Hücum: Hüseyin Rahimi, Giannnis Giakoumakis.