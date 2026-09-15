Suudi futbolunun devleriyle özel bir hikâyesi olduğu izlenimi veren bir oyuncu var; ne zaman büyük bir Asya karşılaşmasında sahne alsa, damgasını acı verici bir şekilde vuruyor. Sofiane Rahimi, El Ain'i Nasr'ı 4-0 devirmeye taşıyarak bu hikâyenin yeni bir bölümünü yazmak için geri döndü ve aynı zamanda Hilal taraftarlarının hafızasında hâlâ canlı olan bir gecenin anılarını yeniden gündeme getirdi.

Rahimi, El Ain'in Suudi futbolunun iki devine karşı kazandığı tarihi iki galibiyetin ortak paydasıydı. 2023-2024 sezonu AFC Elit Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Hilal'in 4-2 devrilmesine katkı sağladıktan sonra, bugün yeniden sahnedeydi ve bu kez Nasr'ın hesabına yeni bir 4 gollü galibiyette güçlü bir varlık gösterdi.

Hilal karşılaşmasında Rahimi, El Ain kadrosundaki sıradan bir oyuncu olmaktan öteye geçti; üç gol atarak "hat-trick" yaparak takımını 4-2'lik geniş bir galibiyete taşıdı ve El Ain'in Asya turnuvasındaki en meşhur maçlarından birine damgasını vurdu.

Birkaç yıl sonra Rahimi kendisini yeniden büyük bir Suudi kulübünün karşısında buldu; ancak bu kez kurban, Faslı forvetin tehlikesi ve hareketleriyle baş edemeyen Nasr oldu. Böylece 4 gollü senaryo tekrarlandı, üstelik El Alami için daha acımasız bir şekilde.

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Rahimi, El Ain'in Nasr karşısındaki galibiyetine katkı sağlamakla yetinmedi; iki golde doğrudan pay sahibi oldu. 72. dakikada üçüncü golü kaydettikten sonra 85. dakikada Giacomarks'ın attığı dördüncü golün de asistini yaparak, El Alami'nin düşüş gecesindeki şifre olduğunu kanıtladı.

Böylece Rahimi, Hilal'in ağlarına hat-trick yaptıktan, ardından El Alami karşısında bir gol ve bir asistle dönüş yaptıktan sonra, El Ain'in Hilal ve Nasr karşısındaki iki 4 gollü galibiyeti arasındaki net bağlantı hâline geldi ve Faslı oyuncu, AFC Şampiyonlar Ligi'nde Suudi futbolunun devlerine acı anılar yaşatmaya devam etti.

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