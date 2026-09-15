Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Ain'in forması, takımının konuk ettiği Suudi ekibi Al Nassr karşısında elde ettiği 4-0'lık büyük galibiyetin ardından duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi; bu maç AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının ilk haftasında oynandı.

Hüseyin Rahimi, Hazza bin Zayed Stadı'nda oynanan o karşılaşmada ikili gol atarak parladı; kardeşi Sofiane üçüncü golü kaydederken, ev sahibinin dörtlü galibiyetini Giacomarks tamamladı.

Rahimi, maçın ardından Abu Dhabi Sports'a verdiği demeçlere babasına rahmet dileyerek başladı ve şunları söyledi: "İlk olarak, ben ve kardeşim Sofiane, birkaç gün önce vefat eden babamızın ruhuna rahmet diliyoruz. Kaybının acısı hâlâ içimizde derinden hissediliyor, ama bu bizim burada olmamıza ve takımla görevimizi yerine getirmemize engel olmadı. Elhamdülillah, bu galibiyet ve takım arkadaşlarımla birlikte ortaya koyduğum iyi performans onun ruhuna bir armağandı ve ona şunu söylemek isterim ki oynayacağım her maçta, hayatı boyunca bize aşıladığı bütün öğütlerine bağlı kalacağım."

El Ain forveti, El Ain camiasına özel bir mesaj göndererek şöyle konuştu: "Taraftarlarımıza, bu sezon tüm müsabakalarda; ister Asya turnuvasında, ister ligde, ister Profesyoneller Kupası'nda olsun, onur verici bir görüntü sunmaya söz veriyoruz. Bugün yaptıkları gibi bizi desteklemeye devam etmelerini istiyoruz; sahadaki atmosfer olağanüstüydü, ayrıca bu sezon mükemmel seviyelerde performans sergileyen Al Nassr ile karşılaşma hiç de kolay değildi. Taraftarlara söylüyorum: Takıma güvenin, biz güveninize layık olacağız."

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Maç boyunca gösterilen üstünlüğün ve yüksek konsantrasyonun sırrı hakkında Rahimi şunları açıkladı: "Bu durum, maça ilk dakikadan son ana kadar tam bir konsantrasyonla girmemizi sağladı. Böyle maçlar yüzde 100 konsantrasyon gerektiriyor ve Al Nassr'ı olumlu bir sonuçla geçmek kolay bir şey değil, ama farkı yaratan ve bize galibiyeti getiren, takım ruhu ve kolektif çalışmaydı."

Faslı oyuncu, bu vesileyle yönetime ve kulübe teşekkür etti ve şöyle dedi: "Bu platformdan, El Ain kulübüne katıldığımdan bu yana bize sundukları her şey için Şeyh Hazza bin Zayed Hazretleri'ne ve Şeyh Sultan Hazretleri'ne en içten teşekkürlerimi sunarım; sundukları şeyler gerçekten çok büyük ve onlara diyoruz ki bugün gördükleriniz sadece bir başlangıç, bizler daha fazlasını sunmakla ve bu kulüp için çalışmakla yükümlüyüz."

Rahimi sözlerini Birleşik Arap Emirlikleri taraftarlarını överek tamamladı: "Emirlik taraftarı ve genel olarak El Ain taraftarı çok büyük bir taraftar kitlesi ve saha içinde ve dışında her türlü saygı ve takdiri hak ediyor. Bu sevinci ve daha fazlasını hak ediyorlar, onlara her zaman yüzlerine bir gülümseme çizmek için çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz."



