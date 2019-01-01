Raheem Sterling'den Joe Gomez'e destek: Bütün sorumluluğu alıyorum

Raheem Sterling, İngiliz taraftarların Joe Gomez’i yuhalamasına tepki gösterdi.

EURO 2020 Elemeleri A Grubu mücadelesinde İngiltere, Karadağ’ı konuk etti.

1000. maçına çıkan ev sahibi ekip rakibini 7-0 mağlup ederek son maçlar öncesi Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi.

Milli takım kampında Raheem Sterling ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen İngiliz oyuncu Joe Gomez, 70. dakikada dahil olduğu maç içerisinde kendi taraftarlarının tepkisine maruz kaldı.

Yaşanan tartışma sonucu kadro dışı bırakılan Raheem Sterling, bu olayın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamayla taraftarlara mesaj gönderdi.

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Sterling “Bu olayı arkamda bırakmak istiyordum ama bu akşam tekrar konuşmam gerektiğini gördüm. Hatam nedeniyle bir takım arkadaşımın yuhalanmasını görmek benim için çok zor. Joe, zorlu bir haftanın ardından çıktığı milli maçta bu tepkiyi hak edecek yanlış bir şey yapmadı. Bütün sorumluluğu alıyorum ve sonuçlarını kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımı’nın teknik direktörü Gareth Southgate ise maç sonrası “Hiçbir İngiliz oyuncu, milli formayı giydiği bir maçta yuhalanmamalı” şeklinde konuştu.