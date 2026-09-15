Raheem Sterling, Salı günü İngiltere’de mahkemede tehlikeli araç kullanmaktan suçunu kabul etti. Bunu çeşitli İngiliz medyası bildirdi. Ayrıca yanında, kullanma niyetiyle gülme gazı bulunduğunu da itiraf etti.

Sterling, bu yılın başlarında İngiltere’nin Hampshire bölgesindeki M3’te tek taraflı bir kazaya karıştı. 31 yaşındaki hücum oyuncusu, değeri iddiaya göre 270 bin sterlin olan Lamborghini’siyle bariyerlere çarptı.

Kazada başka araçlar yer almadı ve yaralanan olmadı. Kazanın ardından Sterling, uyuşturucu etkisi altında araç kullanma şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Salı günü hâkim karşısına çıktı. Burada, tehlikeli araç kullanmaktan suçlu olduğunu beyan etti ve ayrıca yanında, bunları soluma niyetiyle altı tüp gülme gazı bulunduğunu kabul etti. Sterling ayrıca nefes testine girmeyi reddettiğini de itiraf etti.

Sterling, suçunu kabul etmesinin ardından hakkında ağır bir ceza ihtimali bulunduğunu biliyor: tehlikeli araç kullanma nedeniyle en fazla iki yıl hapis cezası alabilir. Mahkemenin bu konuda ne zaman karar vereceği ise henüz bilinmiyor.

Sterling, Chelsea ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından şubat ayında Feyenoord’a katıldı. Ancak hücum oyuncusu Rotterdam’da beklentileri karşılayamadı. Sekiz resmi maçta gol atamadı ve yalnızca bir asist yaptı. Yazdan bu yana ise kulüpsüz.