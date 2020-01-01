Raheem Sterling: Siyahi antrenörlere eşit fırsatlar verin

Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling, futbolda ırkçılığın azalması için atılabilecek adımlara dikkat çekti.

'nin 25 yaşındaki futbolcusu Raheem Sterling, futbolda ırkçılığa karşı mücadeledeki ilerlemenin siyahi teknik direktörler ile sağlanabileceğini söyledi.

’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından spor dünyasında da tepkiler yükselirken Raheem Sterling, mücadelenin kalıcı olması için somut adımlar atılması gerektiğini savundu.

BBC'nin Newsnight programına bağlanan Sterling şunları söyledi:

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"Sesinizin duyulması için protesto yapmak harika bir başlangıç noktası. Ancak sadece protesto yapmak bu ülkede bir değişiklik yaratmayacak."

"Buradan sonra nasıl devam edeceğimiz önemli. Sorunları vurgulamak, toplumun değişmesi gerektiğini göstermek ve buna göre hareket etmek gerek. Çok konuştuk, şimdi eyleme geçme zamanı. Şu anda tek hastalık ırkçılık."

Sterling, İngiliz futbolunda yöneticiler ve teknik direktörler arasında daha fazla siyahi, Asya ve azınlık halktan insanların yer alması ve onlara eşit fırsatlar sunulması gerektiğini söyledi. Eski İngiliz futbolculardan teknik direktör olan Steven Gerrard, Frank Lampard Sol Campbell ve Ashley Cole arasında karşılaştırma yapan Sterling, "Steven Gerrard, Frank Lampard, Sol Campbell ve Ashley Cole gibi isimlere bakın. Hepsinin İngiltere'de çok büyük kariyerleri vardı ve İngiltere için oynadılar. Hepsi üst düzey teknik direktör olabilmek için çok çalıştı ama bu dördünden eşit fırsatlar verilmeyen iki isim, eski siyahi oyunculardı: Campbell ve Cole" dedi.

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"Bu değişim hükümetteki insanlarla, futbol kulübümdeki yöneticilerle, ülke çapındaki futbol kulüpleriyle, İngiltere Milli Takımı'ndaki insanlarla konuşarak; sadece siyahi antrenörlere değil, aynı zamanda diğer etnik kökenlerdeki insanlara da eşit şanslar vererek gerçekleştirilebilir."

"Siyahi antrenörlere, alanındaki diğer uzman personellere eşit fırsatlar verin. Buradaki eksikliğin bu olduğunu düşünüyorum. Bu insanlara hak ettiği şansın verilmesi gerektiğine inanıyorum."

"Premier Lig'de yaklaşık 500 futbolcu var ve onların yalnızca üçte biri siyahi ve bu hiyerarşine ne bizleri ne de teknik kadroyu temsil eden hiçbir şey yok. Bağ kurabileceğimiz veya konuşabileceğimiz çok fazla insan yok."