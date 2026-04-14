Raheem Sterling'in Feyenoord'daki kariyeri sona erdi mi? 'Artık koşamıyor'

Feyenoord'un forveti Raheem Sterling, Pazar öğleden sonra NEC ile oynanan derbi maçında (1-1) tüm maç boyunca yedek kulübesinde kaldı. Robin van Persie'ye göre İngiliz oyuncu tam olarak formda değildi, ancak Hollanda basını bir gün sonra bu açıklamaya şüpheyle yaklaştı.

Algemeen Dagblad gazetesi adına Feyenoord'u takip eden Mikos Gouka, Voetbalpraat programında, Sterling yerine Tobias van den Elshout'u oynatmanın bilinçli bir karar olduğunu iddia etti. “O, fiziksel durumu ve taktiksel disiplini nedeniyle orada yer aldı. İyi iş çıkardı, ancak gerçekten bir şeyler yaratmak gerekirse, o bir sol kanat oyuncusu değil.”

NOS muhabiri Arno Vermeulen, 31 yaşındaki süper yıldızın kariyerinin sona erdiğinden korkuyor. “Mucizeler olmaz. Formda değildi. Zirveden düştü. Tempo tutamıyor. Sonuç almak, Sterling'in ilk on birde yer almayacağına karar vermek anlamına da geliyor.”

Kulüp analisti Kenneth Perez de bu görüşe katılıyor. “Bu oyun tarzını seçerseniz, Sterling en iyi 18'de yer almaz. Artık fiziksel olarak güçlü ve taktiksel olarak güvenilir bir sol kanat oyuncusu tercih ettikleri açık. Sterling artık fiziksel olarak güçlü değil. Artık koşamıyor. İkili mücadeleleri kazanamıyor. Dolayısıyla şu anda en iyi 18'de yeri yok.”

Yorumcu Arman Avsaroglu, Pazartesi günü NOS Futbol Podcast'inde Van Persie'nin Sterling'den sadece ‘yarım bir oyuncu’ kadar fayda sağladığını söylemişti. Meslektaşı Jeroen Elshoff ise Feyenoord'un artık onu kullanamayacağını düşünüyor.

“Tek bir güzel pas dışında, Sterling hiçbir şey katmadı. Artık koşamıyor. Hep birlikte mücadele etmeli, çalışmalı ve disiplinli futbol oynamalısınız, ama onun seviyesinde bu mümkün değil,” dedi Elshoff. “Van Persie’nin onu kısa sürede tekrar ilk 11’e alacağını sanmıyorum.”

Avsaroglu bunu üzücü buluyor. “Acı verici olan, böylesine önemli bir oyuncuyu birdenbire kadro dışı bırakmak zorunda kalmak. Bu kararı alman tamamen haklı. Sezonun son haftalarındayız ve görünüşe göre Van Persie, tüm bu sakatlıklara rağmen Sterling'den bir fayda görmediğini düşünüyor.”