Raheem Sterling futboldaki ırkçılığı eleştirdi: Toplum olarak gelişmeye ihtiyacımız var

24 yaşındaki İngiliz futbolcu, ırkçılar tarafından hedef hâline gelen futbolcuların birer insan olarak tanınmaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Futbolda oyunculara yönelik ırkçı saldırılar sürerken, Raheem Sterling toplumun artık gelişmesi ve ırkçılığı damgalamasının zamanının geldiğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda oyuncuların ırkçı saldırılara uğradıkları birçok olay yaşanmıştı. Marcus Rashford, sosyal medyada ırkçı hakaretlere maruz kalırken, 'in Belçikalı santrforu Romelu Lukaku da maçı sırasında taraftarların ırkçı tezahüratlarıyla karşılaşmıştı.

Haberin devamı aşağıda

Her ne kadar olaylar pek çok kişi ve kurum tarafından kınanmış olsa da bir grup Inter taraftarı, Cagliari taraftarlarının ırkçılıkla suçlanmaması gerektiğini, bunun bir tribün kültüründen ibaret olduğunu açıklamıştı.

Sterling ise Sky Sports' a yaptığı açıklamalarda, taraftarları futbolculara insan gibi davranmaya çağırdı.

"2019'dayız ve hâlâ bu konuda konuşuyoruz. Bunu durduracak bir cevabım olduğunu söyleyemem ancak toplum olarak bu sorunu aşmamız lâzım" diyen Sterling, "Toplum olarak gelişmemiz ve bizim sadece işimizi yaptığımızın farkına varılması gerekiyor. Bizler insanız ve duygularımız var" ifadelerini kullandı.