Brezilyalı gazeteci Lucas Pedrosa’nın haberine göre Raheem Sterling, menajeri tarafından Vasco da Gama’ya önerildi. İngiliz hücum oyuncusu, Feyenoord’dan ayrılmasının ardından kariyerine Brezilya’da yeni bir yön vermeyi umuyor.

Brezilya kulübünün Sterling’in transferine sıcak bakıp bakmadığı ise belirsizliğini koruyor. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Feyenoord formasıyla pek de etkileyici bir performans sergileyemedi.

Sterling, kış transfer döneminde Chelsea’den bonservissiz olarak kadroya katıldı. Daha önce Liverpool ve Manchester City formaları da giyen oyuncu, aylardır futbol oynamıyordu ve bu da sahaya yansıdı.

Sonuç olarak Sterling, Feyenoord’daki dönemini bir asistle tamamladı. Rotterdam-Zuid’da gol atmayı başaramadı.

Geçen haziran ayında Sterling, İngiltere’de tek taraflı bir kazaya karıştı. Oyuncu, gülme gazı kullanırken Lamborghini Urus aracıyla bariyerlere çarptı.