Raheem Sterling, Feyenoord’dan ayrılmasından ve kazadan bu yana ilk kez sesini duyurdu

Raheem Sterling nihayet Instagram’da yeniden bir paylaşım yaptı. Son altı ayını Feyenoord’da geçiren 31 yaşındaki kanat oyuncusu, De Kuip’ten acı bir şekilde ayrılmasının ardından son aylarda sessiz kalmayı tercih etmişti.

Dikkat çeken nokta ise Sterling'in profil fotoğrafını ve biyografisini henüz güncellememiş olması. Bu nedenle hâlâ Feyenoord'un oyuncusu gibi görünüyor.

Sterling'in ayrılışından ve Lamborghini Urus'uyla yaşadığı tek taraflı kazadan bu yana, on milyon takipçisiyle neredeyse hiçbir şey paylaşmıyor.

Cuma günü Sterling, Play For The Memory’nin düzenlediği bir gençlik turnuvasında boy gösterdi. İngiltere’deki gençler arasında hâlâ son derece popüler.

Sterling, kısa bir açıklama eşliğinde üç fotoğraf paylaştı. “Harika bir gün.” Önümüzdeki aylarda, Feyenoord’daki başarısız dönemi hakkında bir röportaj verip vermeyeceği merak konusu.

Bu yaz Sterling yeni bir meydan okuma arayışına girecek. Geçen hafta The Athletic, kariyerindeki düşüşle ilgili bir açıklama videosu yayınladı.

Sterling, Feyenoord’da 421 dakika sahada kalarak sekiz maça çıktı ve bir asist yaptı. Yetenekli orta saha oyuncusu Tobias van den Elshout, zamanla sol kanat pozisyonunda tercih edildi.