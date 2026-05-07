"Raheem Sterling, Feyenoord'da geçirdiği başarısız altı ayın ardından üst düzey bir ligde sözleşme imzalayabilir"

The Telegraph'ın Perşembe günü bildirdiğine göre, Raheem Sterling'in futbol kariyeri henüz sona ermiş değil. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, Feyenoord'daki başarısız macerasının ardından da rekabetçi bir seviyede bir yerde oynamayı umuyor.

Sterling'in bu sezonun ardından De Kuip'ten ayrılacağı artık kesinleşti. Şimdiye kadar Feyenoord formasıyla yedi resmi maçta toplam 349 dakika sahada kaldı. 82 kez milli olan oyuncu, Rotterdam ekibinde sadece bir asist yaptı.

Hayal kırıklığı yaratan performansına rağmen, Sterling Avrupa'nın başka bir yerinde futbol oynamaktan keyif alıyor. Gazeteci Dominic King, düşüşe geçen yıldız hakkında umut verici haberler verdi.

King, “Serie A kulüplerinin ilgisini göstereceği tahmin ediliyor. Sezon biter bitmez, Sterling Haziran ayında kişisel fizyoterapisti Ben Rosenblatt ile çalışarak yeni sezon hazırlıklarına hazır hale gelmeyi hedefliyor” diye yazıyor.

Sterling, hala yeteneğine sahip olduğuna inanıyor. Feyenoord'daki performansı ve katkısı hayal kırıklığı yaratıyor, ancak pişman değil.

Rotterdam'daki macerasından önce Sterling sadece Premier League'de oynamıştı. Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Arsenal'de forma giymişti.

Sterling, Avrupa dışındaki bir maceraya henüz açık görünmüyor. Geçmişteki başarıları sayesinde, şüphesiz Major League Soccer veya Suudi Pro Ligi'nde forma giyebilir.