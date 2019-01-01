Raheem Sterling, Crystal Palacelı genç futbolcunun cenaze masraflarını karşılayacak

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling, Crystal Palace'ın altyapı futbolcusu Damary Dawkins'in cenaze masraflarını karşılayacak.

'nin 24 yaşındaki İngiliz futbolcusu Raheem Sterling, 'ın genç altyapı futbolcusu Damary Dawkins'in lösemi tedavisiyle yakından ilgileniyordu.

Geçtiğimiz ay 13 yaşında hastalığına yenik düşen Dawkins'in vefatı üzerine Sterling, üzüntüsünü dile getirdi.

"Dawkins, hepimizin hayatına dokunan çok özel bir gençti. Yaşamının son anına kadar pozitifti ve hepimize örnek teşkil ediyordu."

Tedavi sürecinde Dawkins ile yakından ilgilenen Sterling, uygun donör arayışına da destek oluyor, sosyal medya hesabından çağrıda bulunuyordu.

İngiltere, geçtiğimiz ay EURO 2020 elemelerinde Çek Cumhuriyeti'ni 5-0 yenmiş, Sterling o maçta hat-trick yapmıştı. Gol sevincinde formasının altına Dawkins ile olan fotoğrafını bastırdığı tişörtü gösteren Sterlingi golünü Dawkins'e armağan etmişti.

Dawkins'in babası bu gol sevincini ve Sterling'in oğlu ile ilişkisini şöyle anlattı: "Sterling'in gol sevincini gördüm. Çok dokunaklıydı. Dawkins, Sterling'in kalbine dokunmuştu, bunu biliyorum. Sterling, sürekli hastaneye gelir, oğlumla havuzda oynar, telefonda sık sık görüşürlerdi."