Raheem Sterling'den ırkçılara yanıt: Biz rengimizi biliyoruz

İngiltere’nin Karadağ’ı 5-1 yendiği maçta Danny Rose’un ırkçı tezahüratlara maruz kalmasına takım arkadaşı Raheem Sterling tepki gösterdi.

İngiltere, EURO 2020 elemeleri maçında deplasmanda Karadağ’ı 5-1’le geçerken, karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran Danny Rose’un ırkçı saldırıya maruz kalması ise geceye damgasını vuran konu oldu.

İngiliz futbolcu Callum Hudson-Odoi maçın ardından yaptığı açıklamada maymun sesleri çıkardıklarını duyduğunu söylerken, teknik direktör Gareth Southgate de konuyla ilgili şikayette bulunacaklarını söyledi.

Konuyu sosyal medyaya taşıyan Raheem Sterling ise Twitter hesabından karşılaşmadaki sevinç fotoğrafını paylaşarak “Irkçıları susturmanın en iyi yolu” mesajını verdi.

Rose’a yapılan tezahüratları şahsen duymadığını ancak Rose’un neler yaşandığını kendisine söylediğini ifade eden Sterling, “Bizim keyfimizi kaçırmak için bundan çok daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu göstermek istedim. Çünkü biz rengimizi zaten biliyoruz. Bize yeni bir şey söylemiyorsunuz” diye konuştu.

Irkçı tezahüratta bulunanların tespit edilip bu kişilere ağır cezalar verilmesi gerektiğini de söyleyen Sterling, “Cezaların, bu kişileri suç işlemeden önce iki kez düşündürecek boyutta olmaları lazım. Eğer bu takımlar sahaya seyirciden yoksun çıkarlarsa maçları daha zor geçer” seyircisiz oynama cezasını işaret etti.