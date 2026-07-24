Rahatsızlık ve yokluk: Zidane dosyası Fransa Futbol Federasyonu'nda anlaşmazlık yarattı

Fransa Futbol Federasyonu içinde, Zinédine Zidane'ın milli takımın teknik direktörlüğüne getirildiğinin resmen açıklanmasına yönelik hazırlıklar hız kazanıyor. Ancak federasyonun izlediği adımlar, kurumun kendi içinden ilk itirazı beraberinde getirdi; zira federasyon başkan yardımcısı Jean-Michel Aulas, dosyanın yürütülme biçimini eleştirdi.

Fransız L'Équipe gazetesinin haberine göre, federasyonun yürütme kurulu üyeleri perşembe günü, önümüzdeki salı sabahı yapılacak olağanüstü bir toplantıya davet edildi. Bu toplantı, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün beklenen açıklamasından önce gerçekleşecek. Tüm işaretler, bu ismin Didier Deschamps'ın yerine geçecek olan Zinédine Zidane olacağını gösteriyor.

Aulas, dosyanın yürütülme biçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, yürütme kurulu üyelerinin toplantının ayrıntılarını resmî olarak bilgilendirilmeden önce medya aracılığıyla öğrendiğini belirtti.

Aulas, yürütme kurulu üyelerine gönderdiği bir e-postada şunları söyledi: "Perşembe günü, önümüzdeki salı yapılacak bir toplantı için, üstelik tatil döneminde davet mi? Benim için katılım imkânsız olacak, ancak video konferans yoluyla katılabileceğim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Gazetelerin her şeyi bizden önce bilmesi uygun değil. Bu işleyişten rahatsızlık duyuyorum. Salı günü bir basın toplantısı düzenlenmesi düşünülüyorsa, demokratik sürece ve ortak çalışma ruhuna saygı adına, hafta sonundan önce bir toplantı yapılması daha yerinde olurdu."

Gazeteye göre, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörünün seçim süreci, federasyon başkanı Philippe Diallo'nun nihai adayı belirlemesiyle başlıyor; ardından karar, resmen onaylanması için yürütme kuruluna sunuluyor.

Fransa Futbol Federasyonu, resmî bir açıklamada, başkan Philippe Diallo'nun 28 Temmuz Salı sabahı, yürütme kurulunun olağanüstü toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü medyaya tanıtacağını duyurmuştu. Bu toplantıda, Zinédine Zidane'ın "Horozlar"ın başına geçtiğinin resmen açıklanması bekleniyor.