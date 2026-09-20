Bayern Münih'teki hayal kırıklığı yaratan kiralık sezonun ardından Jackson, yaz aylarında bonservisini elinde bulunduran kulüp Chelsea'den 55 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer oldu. Yeni kulübündeki başlangıcı inişli çıkışlı geçti. Jackson, Club Brugge'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan 3-2'lik galibiyette gol atsa da Premier League'deki ilk üç maçında skor katkısı yapamadı.

Cumartesi günü Tottenham Hotspur'a karşı alınan 3-2'lik galibiyette ise 25 yaşındaki forvet sonunda şeytanın bacağını kırdı. Jackson, harika bir top kontrolünün ardından takımını geçici olarak 2-0 öne geçiren golü attı. Ancak sonrasındaki gol sevinci soru işaretlerine yol açtı. Televizyon kamerasının hemen önünde duran Jackson, önce başparmağını yatay şekilde uzattı, ardından yavaşça yukarı kaldırdı, sonra hızla aşağı indirdi ve son olarak boğazına doğru götürerek kafa kesme hareketini taklit etti. Bunun arka planına ilişkin şu ana kadar bilinen bir detay yok.

Dikkat çeken nokta: Benzer bir gol sevinci nedeniyle Paris Brunner'ı Fransa Ligue 1'de men cezası bekliyor. Monaco forması giyen 20 yaşındaki Alman U21 milli oyuncu da geçen hafta sonu attığı golün ardından benzer şekilde kafa kesme hareketi yapmıştı. Bunun üzerine Ligue 1 disiplin komisyonu devreye girdi ve gelecek çarşamba olası bir cezaya ilişkin karar vermek istiyor.

Jackson ile Emery, Villarreal'den birbirlerini tanıyor

Jackson kafa kesme hareketini yaparken, teknik direktörü Unai Emery de kenarda aşırı bir şekilde sevinç yaşıyordu ve mutluluktan bir top torbasını yumrukluyordu. Emery ile Jackson, Senegalli forvetin bir dönem çıkış yakaladığı Villarreal'deki birlikte geçirdikleri dönemden birbirlerini tanıyor.

Emery, Tottenham galibiyetinin ardından, "Belki de Jackson'ın tüm gücünü ortaya koyduğu ilk maç buydu" dedi. "Önceki maçlarda bizden ne beklendiğini tam olarak anladığını henüz göstermemişti." Jackson, Villa'da santrfor pozisyonunda süre almak için Tammy Abraham ile rekabet ediyor.

Tottenham karşısındaki galibiyet, Villa'nın bu Premier League sezonundaki ilk galibiyeti oldu. Birmingham ekibi, beş hafta sonunda yalnızca dört puanla hayal kırıklığı yaratan 15. sırada yer alıyor.