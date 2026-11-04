Michael Carrick, Manchester United'ın Roma karşısında geri dönüşe imza atarak aldığı galibiyeti kulüp için “önemli bir gece” olarak nitelendirdi. Ancak bu sonucun sezonları için kesin bir dönüm noktası olduğu yönündeki yorumları geçiştirdi. Old Trafford'da iki farklı geriye düşen Manchester United, maçı 3-2 kazanarak galibiyetsiz geçen on maçlık serisine son verdi.

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Old Trafford'da nefes kesen maç

Manchester United, salı akşamı Roma karşısında 17 dakika içinde iki farklı geriye düştü. Ev sahibi ekip, müthiş bir geri dönüşle 3-2'lik galibiyete ulaşmadan önce bir kez daha hayal kırıklığı yaratan bir sonuca doğru gidiyor gibiydi.

Bu sonuç, Premier League ekibinin üst üste üç yenilgilik kötü serisine son verdi. Daha da önemlisi, son dokuz maçındaki ilk galibiyeti almasını sağlayarak çalkantılı geçen sezonuna çok ihtiyaç duyduğu olumlu havayı getirdi.

Rahatlamadan çok gurur

Görevi üzerindeki yoğun baskıya rağmen Carrick, maçın bitiş düdüğünün kendisine kişisel bir kurtuluş hissi vermediğini söyledi. 45 yaşındaki teknik direktör bunun yerine, takımının iki farklı geriden gelmesini sağlayan direnç ve karaktere odaklandı.

Rahatlayıp rahatlamadığı sorulduğunda Carrick, “Açıkçası hayır,” yanıtını verdi. “Bu doğru mu yanlış mı, normal mi değil mi bilmiyorum ama rahatlama hissetmedim. Oyuncular adına gerçekten sevindim.”

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Galibiyet için gösterilen çabayı öven Carrick, sahadaki kararlılığa dikkat çekti. “İyi işler yapmak istediklerini hissedebiliyordum. Bu yüzden onların gerçekten çok büyük çaba göstermesi gerekti ve bu herkes için geçerliydi, biliyorsunuz,” diye ekledi.

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Sorumluluk ve ayakları yere basmak

Manchester United'ın teknik direktörü, Old Trafford'daki beklentilerin ağırlığını kabul ederek galibiyetin takımın morali açısından ne kadar önemli olduğunu belirtti. Carrick, “Bunun sorumluluğunu hissediyorum. Herkesin, hepimizin özlemini duyduğu o duyguyu yaşadığını görmek... Hepimiz bunun için buradayız,” dedi. “O anda yüzde 100 kendimi düşünmüyordum. Daha çok herkesi ve işleri doğru yaptığımızda yaratabildiğimiz o hissi görüyordum.”

Geri dönüşten duyduğu gurur açıkça görülse de Carrick, beklentileri hemen frenledi. Bu galibiyeti kulüp için kesin bir dönüm noktası olarak nitelendirmeyi reddetti.

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“Fazla havaya girmiyorum,” dedi. “Bence önemli bir gece. Ama durumu değerlendirmeli, sakin kalmalı ve hafta sonu oynayacağımız bir başka önemli maça hazırlanıp hazır olmalıyız.”

Premier League'de ligde kalma mücadelesi

United, kasım ayındaki millî maç arasından önce Aston Villa ile karşılaşmak üzere Premier League'e dönerken bu ivmeyi ligde istikrara dönüştürmeye çalışacak. Carrick'in ekibi şu anda puan tablosunda 17. sırada bulunuyor ve düşme hattının yalnızca averajla üzerinde yer alıyor.

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Manchester United'ın son üç sıradan uzaklaşıp ligdeki sezonunu kurtarmaya başlaması için bu hafta sonu Villa karşısında olumlu bir sonuç alması şart.