Real Madrid kaptanı Fede Valverde, fiziksel rahatsızlığına rağmen 40 dakikadan fazla oynayarak takımının Barcelona karşısında 2-1 kazandığı El Clasico maçına damga vurdu. Teknik direktör Jose Mourinho, Uruguaylı oyuncunun sahadaki büyük fedakârlığını övdü.

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Kaptan Valverde, Camp Nou'da örnek oldu

Real Madrid kaptanı Fede Valverde, takımının Camp Nou'da Barcelona'yı 2-1 yendiği El Clasico'da kaptanına yakışır, ilham verici bir performans sergiledi. Uruguaylı orta saha oyuncusu, ilk yarının başlarında bacağından sakatlanmasına rağmen 62 dakika boyunca yüksek tempoda oynadı.

Valverde'nin bitmek bilmeyen presi, Madrid'in orta alanı kontrol etmesine yardımcı oldu. Ardından tedbir amacıyla oyundan alındı.

Bu sonuç, Real Madrid'in tüm kulvarlarda üst üste beşinci galibiyeti oldu.

Mourinho, Valverde'nin 40 dakikayı aşan fedakârlığını övdü

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, fiziksel sınırlarını sonuna kadar zorlayan Valverde'yi özellikle övdü. Mourinho, “Atlamak istemediğim bir isim daha var: Sakatlığına rağmen 40 dakikadan fazla oynayan Valverde” dedi.

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“Sakatlandı ama devam etmek ve sınırlarını zorlamak istedi. Sahada kaldığı süre boyunca elinden gelen her şeyi yaptı.”

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Mourinho, Valverde'nin zihniyetini takımın birlik ruhunun bir göstergesi olarak övdü.

Valverde, takımın başarısını kendi ağrılarının önüne koydu

Maçın ardından fiziksel durumuna değinen Valverde, alınan üç puan için çektiği ağrıya değdiğini söyledi. Valverde, gülümseyerek “Takım kazanırsa huzurlu ve mutlu uyurum” dedi.

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“Devre arasında... teknik direktör bana devam edip edemeyeceğimi sordu, ben de denedim. Yaptığım bir müdahaleden sonra bacağım beni biraz rahatsız ediyordu.”

Kaptan, “Sizi cesaretlendiren böyle takım arkadaşlarıyla oynamaya devam etmek benim için çok kolay... Onlarla aynı sahayı paylaşmak bir onur” diye ekledi.

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Valverde, Mbappe ve Lunin'in başarılı performanslarını övdü

Valverde, attığı iki golle öne çıkan Kylian Mbappe'yi ve kaleci Andriy Lunin'i de takıma olağanüstü katkılarından dolayı tebrik etti.

Valverde sözlerini, “Bu galibiyet, gelişmeye devam etmemiz için bize inanılmaz bir ivme kazandıracak” diyerek tamamladı.

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Real Madrid şimdi, gelecek pazar Santander'e gitmeden önce fiziksel olarak toparlanmaya odaklanacak.