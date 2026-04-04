Cidde Al-Ahli takımının Brezilyalı savunma oyuncusu Roger Ibanez, bu Cumartesi akşamı Damak karşısında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasının ardından büyük bir endişe yarattı.

Ibaniz, Al-Ahli'nin Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Damak'ı 3-0 yendiği maçta, ikinci yarının 52. dakikasında sakatlığı nedeniyle sahayı terk etti.

Ibaniz'in sakatlığının ayrıntıları açıklanmadı, bu da takımın yaşadığı sakatlıklar göz önüne alındığında, Matias Jaissle liderliğindeki Al-Ahli teknik ekibinde endişe yarattı.

Buna ek olarak, İbaniz'in Brezilya milli takımına katılma konusundaki durumu da dikkat çekiyor. İbaniz, son kampta kadroya dahil edildikten sonra İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin en önemli kozlarından biri haline geldi.

Al-Ahli'ye yakın gazeteci Walid Saeed'in belirttiğine göre, Ibanez'in sakatlığı hafif ve son uluslararası ara döneminde yaşadığı yorgunluğun sonucu olarak kas gerginliği şeklinde.

Dolayısıyla, Ibanez ciddi bir sakatlık yaşamıyor ve önümüzdeki maçlara normal şekilde hazır olacak, bu da Ancelotti'nin rahat bir nefes almasını sağlayacak.

Ibañez, Ancelotti'nin olağanüstü savunma yetenekleri nedeniyle sağ bek pozisyonunda kendisine büyük ölçüde güveneceğini daha önce de belirtmişti.



