Rafinha’nın sakatlığına rağmen… Ancelotti, Brezilya taraftarlarına müjdeli bir haber verdi

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sağ baldırındaki sakatlık nedeniyle Fas ve Haiti maçlarında forma giyemeyen yıldızı Neymar da Silva’nın önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak İskoçya ile yapılacak kritik karşılaşmaya hazır olduğunu doğruladı. Öte yandan “Seleção”, Haiti’yi 3-0 mağlup ettikleri maçta Raphinha’nın sakatlığıyla ağır bir darbe aldı.

Ancelotti, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Neymar bugün Cumartesi günü bireysel antrenman yapacak, ardından Pazartesi günü takıma katılacak ve İskoçya maçına hazır olacak."

10 numaralı oyuncu, Haiti maçı için ev sahibi şehir olan Philadelphia’ya Brezilya kafilesiyle birlikte gitmedi; bunun yerine, 17 Mayıs’ta Santos formasıyla oynarken baldırında şişlik yaşamasının ardından sahalardan uzak kalan sakatlığından kurtulmak için New Jersey’de kaldı.

Tıbbi raporlar, bu sakatlığın Neymar’ın antrenmanlara 3 haftaya kadar ara vermesini gerektireceğini doğrulamış ve bu durum, Brezilya kampında Dünya Kupası’na hazır olup olmayacağı konusunda büyük endişe yaratmıştı.

Ancak Neymar’ın dönüşüne dair bu sevindirici haber, Ravinha’nın sakatlığıyla acı bir darbeyle karşılandı. Ravinha, ilk yarıda diz arkasındaki bir sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı; saha içinde sağlık ekibi tarafından tedavi gördü, oldukça etkilenmiş görünüyordu ve takım arkadaşı Gabriel Magalhães’ten cesaret verici sözler aldığı görüldü.

Brezilya milli takımı, açılış maçında Fas ile oynadığı ve hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik beraberliğin ardından toparlanarak, Haiti'yi 3-0'lık ezici bir skorla mağlup etti. Haiti ise 2026 Dünya Kupası'ndan elenen ilk takım oldu.