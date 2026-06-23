Brezilya milli takımı, Dünya Kupası yolculuğunda ağır bir darbe aldı. Takımın en önemli yıldızlarından biri olan Raphinha, Selecao’nun Haiti’yi 3-0 mağlup ettiği ikinci maçta sakatlandı ve teknik direktörün ilk yarıda onu oyundan çıkarmak zorunda kalmasına neden oldu.

Gerekli tıbbi muayenelerden geçirildikten sonra, sağ uyluk kasında bir sakatlık olduğu teşhis edildi; bu durum, en azından milli takımın önümüzdeki birkaç maçında sahalardan uzak kalmasına neden olacak.

Olaydan dört gün sonra, Barcelona'nın forveti sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesapları üzerinden ilk kez konuştu; "Selecao" ile geçirdiği kariyerinden özel anıları barındıran bir fotoğraf paylaşarak, hızlı bir şekilde iyileşip geri dönerek ülkesine Dünya Kupası'nda yardımcı olacağına olan büyük inancını vurguladı.

Rafinha, dokunaklı mesajına şöyle başladı: “Bu fotoğrafı öncelikle her şeyin başladığı yeri hatırlattığı için seçtim. Brezilya milli takım forması giymeyi hayal eden o çocuk hâlâ burada; aynı hayallerle, aynı minnettarlıkla ve ülkemizi temsil etme konusundaki güçlü arzusuyla. Futbolu seviyorum, yaptığım işi seviyorum ve Brezilya forması giymeyi seviyorum. Beni tanıyanlar, kendime ne kadar sert davrandığımı ve gelişmek için her gün ne kadar sıkı çalıştığımı çok iyi bilir; bu durum asla değişmeyecek.”

Brezilyalı yıldız, taraftarlara yönelik konuşmasında bu zorlu dönemi aşma kararlılığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "İyileşmek ve mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım arkadaşlarımın yanında olmak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için mücadele etmek ve bu formayı onurlandırmak, Brezilyalı taraftarların kalplerini sevindirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek istiyorum. Bu konuda kararlılığımı sürdüreceğim."

Bu sakatlık, Ravinha’nın son zamanlarda yaşadığı fiziksel sıkıntıları daha da derinleştiriyor; zira bu aksilik, sadece bu sezon içinde aynı bölgede yaşadığı beşinci sakatlık oluyor; Eylül 2025 ile Haziran 2026 arasında Barcelona oyuncusu, sağ uyluk bölgesinde tekrarlayan morluklar, zorlanmalar ve kas sorunları yaşadı; bu durum, hem kulübü hem de milli takımıyla oynadığı önemli maçlarda sahalardan uzak kalmasına neden oldu.

Seleção’un kadrosunda temel bir dayanak olarak görülen Brezilyalı kanat oyuncusunun yokluğunda, önümüzdeki İskoçya maçında onun yerini doldurmak için birçok isim arasında rekabet kızışıyor. Bunlar arasında öne çıkanlar şunlar: Luis Henrique (Zenit oyuncusu), Ryan (Bournemouth oyuncusu) ve Gabriel Martinelli (Arsenal yıldızı).

Brezilya, ilk turda Fas ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 4 puanla 3. grubun zirvesinde yer alıyor.