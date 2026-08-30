Rafael van der Vaart’tan Jordi Cruijff’a acil tavsiye: “Tutun! Bu, hâlâ Ajax’ın en iyi oyuncusu”

Rafael van der Vaart, Telstar - Ajax (0-4) maçında Steven Berghuis’i izlemekten yine keyif aldığını NOS Studio Sport’ta dile getirdi. Tecrübeli oyuncu, bir gol ve iki asistle Amsterdam ekibi adına büyük değer yarattı.

Van der Vaart’ın Jordi Cruijff’a acil tavsiyesi, “Az önce Berghuis’i gördük, ben olsam onu kesinlikle takımda tutarım” oldu. “Aslında her açıdan hâlâ en iyi oyuncu o.”

Van der Vaart, “Girona’dan başka birini, Tsygankov’u alıyorlar, o da iyi bir oyuncu. Ama Berghuis bu takım için hâlâ çok önemli. Bundan eminim” dedi.

Viktor Tsygankov, bu hafta Ajax’ın yeni transferi olarak resmen tanıtıldı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Girona’dan yaklaşık beş milyon euro bonservis bedeliyle geldi ve 2029 ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Bu da Berghuis için ciddi bir rekabet anlamına geliyor. Öte yandan doğru bedelin bulunması hâlinde Johan Cruijff ArenA’dan ayrılmasına izin verilebilir. Ancak şu anda, 34 yaşındaki sol ayağını etkili kullanan oyuncunun Ajax’tan ayrılmak istediğine dair bir görüntü yok.

Berghuis ise Tsygankov’un gelişinden hiç endişe duymuyor. Hatta Ukraynalının Ajax’a gelmesinden memnun. ESPN’e konuşan Berghuis, “İyi oyunculara her zaman kapımız açık” dedi.

“Ben Ajax’a geldiğimde Neres ve Antony hâlâ buradaydı, o zaman da bunun birlikte olmayacağı söyleniyordu. Bence iyi oyuncular her zaman birlikte oynayabilir.”