Rafael van der Vaart: "Onun iyi bir oyuncu olduğunu biliyordum, ama bu... Gerçekten muhteşem!"

Rafael van der Vaart, Pazar akşamı Ro-Zangelo Daal'ın performansından büyük keyif aldı. AZ'nin kanat forveti, NEC ile oynanan kupa finalinin ilk yarısında en göze çarpan isim oldu.

Mees de Wit'in maçın 30. dakikasında kupa finalinin skorunu açabilmesi, Daal'ın mükemmel bireysel hareketine borçluydu. İkinci yarı başlar başlamaz Daal, Isak Jensen ile değiştirildi.

Daal, yedek kulübesinden AZ'nin üstünlüğünün giderek artmasını memnuniyetle izledi. Sven Mijnans, Peer Koopmeiners, Kees Smit ve Troy Parrott'un golleriyle maç 5-1 sona erdi.

"İlk dakikadan itibaren en iyisiydi," diye övdü Van der Vaart, NOS'un Studio Voetbal programında forveti. "Aslında finalde yapılması gerekeni yapan tek kişi oydu: kendi oyununu oynamak."

Van der Vaart, Hollanda genç milli takımının oyuncusunun performansından büyük hayranlıkla bahsediyor. "Aslında bu benim için gerçekten bir keşifti. İyi bir oyuncu olduğunu biliyordum, ama bunu bir finalde gösterebilmek..."

"İzlemesi gerçekten harikaydı," diyor AZ'yi zaten beğenen yorumcu. "AZ için hak edilmiş bir galibiyet. Geçen yıl da final oynamış oldukları belliydi; bunu maçın başından itibaren fark edebiliyordunuz."

"Gerilimi ve oyuncuların topu nasıl aldıklarına bakarsanız, AZ ilk dakikadan itibaren NEC'den çok daha iyiydi," diye ekledi eski futbolcu.