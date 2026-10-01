Rafael van der Vaart, Vangelis Pavlidis’in gelişiminden etkilendi. Şimdi 27 yaşında olan forvet bir süre önce hâlâ Willem II’de oynarken, Van der Vaart Pavlidis’in üst düzey bir golcüye dönüşeceğini beklemiyordu.

Pavlidis, 2019’dan 2024’e kadar Hollanda’da oynadı. Önce Willem II’de, daha sonra AZ’de. İki yıl önce Alkmaar ekibinden 18 milyon euro karşılığında Benfica’ya transfer oldu.

Portekiz kulübünde Pavlidis son derece iyi bir performans sergiliyor. Pavlidis’in şu ana kadar Benfica formasıyla oynadığı 123 resmi maçta 74 gol ve 22 asist kaydedildi.

Perşembe akşamı Yunanistan Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi’nde Hollanda’nın karşısına çıkacak. Bu nedenle Pavlidis’in gelişimi NOS’ta ele alınıyor.

Wim Kieft, “İyi bir oyuncu” değerlendirmesinde bulundu. “Ben onu her zaman iyi bir oyuncu olarak gördüm. Ama o dönemde Benfica’da bu kadar iyi bir oyuncuya dönüşeceğini ve çok sayıda gol atacağını asla beklemiyordum.”

“Harika bir futbolcu. Top üzerinde her zaman kontrol sahibi, dar alanda dönebiliyor ve müthiş bir hedef santrfor. Onu her zaman çok iyi buldum.”

Van der Vaart ise farklı bir görüş ortaya koydu. “Ben onu hiç beğenmiyordum. Ama Pierre (van Hooijdonk, ed.) bana hep onun çok iyi biri olduğunu söylerdi. Ve Pierre inanılmaz derecede haklı çıktı. Her seferinde bir adım daha attı. Şimdi de yine öyle.”