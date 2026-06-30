Rafael van der Vaart: "O, onun oynadığı maçlar arasında şimdiye kadar gördüğüm en kötü maçı oynadı."

NOS analisti Rafael van der Vaart, Hollanda milli takımından son derece hayal kırıklığına uğramıştır. Oranje, Pazartesi gecesi penaltı atışları sonucunda Fas’a elendi, ancak özellikle milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın taktik planı büyük bir rahatsızlık yaratıyor.

Koeman, Fas karşısında şaşırtıcı bir şekilde beşli savunma dizilişiyle maça başladı. Meksika maçında ise Tijjani Reijnders’in yerini Nathan Aké aldı.

Van der Vaart, deneyimli teknik direktörün başarısız olduğu sonucuna varıyor. “Zorlu bir gruptan oldukça iyi bir şekilde çıkıyorsun. Sonra işler biraz yoluna girmeye başlıyor. O zaman kafanda ne oluyor da Fas karşısında her şeyi farklı yapmaya karar veriyorsun?”

“Gerçekten hiç anlamıyorum,” diye haykırıyor Van der Vaart. Ardından Oranje’deki en büyük uyumsuzluklardan birine değiniyor.

Van der Vaart, Barcelona’nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong’a eleştirel yaklaşıyor. “Frenkie bugün, ondan gördüğüm en kötü maçı oynadı. Gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir performans. Peki bu durum sistemden mi kaynaklanıyor?”

“Bence Fas’ın orta sahası en iyi bölümü. Peki buna karşı sadece iki kişiyle mi oynayacaksın? Antrenör olmak için eğitim almadım ama bu bana biraz beceriksizce geliyor.”

“Frenkie sadece top sizdeyken iyi oynuyor, ama bugün top hiç bizde değildi, bu yüzden Frenkie gerçekten görünmezdi. O bizim adamımız... Cody Gakpo o golü attı, ama tabii ki o da topa neredeyse hiç dokunamadı,” diyerek Van der Vaart eleştirilerini sonlandırdı.