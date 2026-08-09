Birçok kişiye göre Ajax, Julian Brandt ile sıra dışı bir oyuncuyu kadrosuna kattı. 48 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen futbolcu, oyuna sonradan girdiği iki maçta kalitesini şimdiden gösterdi ve pazar günü PEC Zwolle karşısında (0-2) Amsterdam ekibi formasıyla ilk golünü de attı. Yorumcu Rafael van der Vaart, transferinden memnun olsa da Ajax’ın Brandt gibi bir oyuncunun kulübünde oynamasına minnettar olması gerektiği yönündeki anlatıya tepki gösterdi.

Brandt, hafta ortasında Ajax formasıyla ilk maçına Konferans Ligi’ndeki Shelbourne FC karşılaşmasında çıktı. Yaklaşık yarım saatlik süre aldığı bölümde şık paslar dağıtan oyuncu, hanesine birden fazla asist de yazdırabilirdi. PEC karşısında ise Mika Godts’un pasında soğukkanlı bir vuruşla skoru belirleyerek maçı bitirdi.

Böylece Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen’in eski oyuncusu, başkentte kısa sürede bir başarı hikâyesine dönüşecek gibi görünüyor. “(İnsanların, ed.) ‘Böyle bir oyuncu Ajax’ta oynuyorsa, bunun için çok minnettar olmaları gerekir’ demesini abartılı buluyorum” diyen Van der Vaart, şaşkınlığını gizlemedi.

“Kusura bakmayın ama ben Ajax’ın çok büyük bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Ajax’ta oynadığı için minnettar olması gereken o! Çok iyi bir oyuncu, beni yanlış anlamayın. Ama bence biraz iyi hava futbolcusu. İşler yolunda giderken her şey oluyor, işler ters gittiğinde ise biz de ona sinirleneceğiz.”

“Ama paslarında bunu görüyorsunuz... Her hâlükârda iyi bir transfer. Fakat Ajax’a geldiği için ona minnettar olmamız gerekmiyor! Eğer bu kadar dibe battıysak, ben eve giderim” dedi Van der Vaart.

Marc ter Stegen için Zwolle’deki maç, Ajax formasıyla ilk 11’deki ilk karşılaşması anlamına geldi. FC Barcelona’dan kiralanan kaleci, ilk yarıda yaptığı şık refleks kurtarışıyla dikkat çekti. “Bu fantastik bir kurtarıştı, gerçekten çok iyi yaptı” diyerek meslektaşı yorumcu Leonne Stentler da ekleme yaptı.

“Onu tanıdığımız gibi, bu gerçekten hiç kolay bir kurtarış değildi. Kırmızı kart (Sherel Floranus için, ed.) kritik oldu ama oyuna sonradan girenler de kritik rol oynadı. Özellikle Tolu çok büyük bir etki yarattı” dedi Stentler. Tolu Arokodare, 0-1’de Jorthy Mokio’ya yaptığı asistle büyük değer kattı. Brandt ise uzatma anlarında attığı golle maçı bitirdi.