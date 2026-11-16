Rafael van der Vaart, Hollanda Milli Takımı'ndan bir oyuncuya hayran: 'Tam anlamıyla dünya klasında!'

Reklam

Rafael van der Vaart, pazartesi akşamı Frenkie de Jong'a övgüler yağdırdı. Eski yıldız futbolcu ve yorumcu, De Jong'un Hollanda Milli Takımı'nın Almanya maçında forma giyemeyecek olmasından duyduğu üzüntüyü NOS'a anlattı.

Van der Vaart, Hollanda Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçının öncesinde sözlerine şöyle başladı: "Frenkie her zaman eleştiriliyor ve bazen bu eleştiriler haklı. Bunun bir nedeni de ondan beklentilerimizin her zaman yüksek olması."

"Yunanistan karşısında yeniden sahadaydı. Tam anlamıyla dünya klasında bir oyuncu. Her zaman fark yaratabilir. Çalımlarıyla, paslarıyla. Kendini iyi hissettiği de belliydi."

Van der Vaart, "Oyun onun için oldukça kolay görünüyordu. Skor 4-0'ken bence istediğini yapabilir. Bazen hâlâ çok fazla yana oynadığını düşünüyorum ama bu derinlemesine pasları da atabiliyor. Bunu şimdi göstermesine sevindim" dedi.

Reklam Reklam

Van der Vaart'a göre De Jong'un Yunanistan karşısındaki iyi oyununda, Hollanda Milli Takımı'nın orta sahasında Joey Veerman'ın bulunmasının da payı vardı. "Birbirlerini biraz teşvik ediyorlar."

Related Topics

"Veerman'ın böyle bir pas verdiğini görünce 'Hey, ben de yapabilirim' diye düşünüyor. Bence çok iyi bir ikili oluşturdular. Almanya'ya karşı bu maçta birlikte oynayamayacak olmaları üzücü."

De Jong, geçen cuma Yunanistan'a karşı oynanan Uluslar Ligi maçında (7-0 galibiyet) 45 dakika forma giydi. NOS'a yaptığı açıklamada durumu şöyle anlattı: "Sakatlıktan yeni döndüm, dolayısıyla böylesi iyiydi. Tedbir amaçlı mı? Evet. Henüz fazla maç ritmim yok. Bu kadar seyahat ve tabii biraz da geçmişte yaşananlar düşünüldüğünde risk almaya gerek yoktu."

Reklam

Ancak Xavi, kısa süre sonra ilginç biçimde De Jong'un oyundan çıkmasının başka bir nedeni olduğunu söyledi: "Fiziksel durumu nedeniyle mi oyundan çıkmak zorunda kaldı? Hayır, hayır, hayır. Sırtında biraz ağrı vardı. Bana 'Hocam, devam edemem' dedi. Maçtan önce de ağrısı vardı. Pazartesi (Almanya'ya karşı, ed.) yeniden oynayabilir mi? Evet, sanırım oynayabilir."

Bir gün sonra De Jong'un fiziksel durumu üzerinde çalışmaya devam etmek üzere Barcelona'ya döneceği belli oldu. Kulüp daha sonra yaptığı açıklamada oyuncunun yalnızca kalçasındaki bir kası hafifçe zorladığını belirtti. De Jong, gelecek hafta sonu Villarreal'e karşı oynanacak maçta yeniden forma giyebilir.