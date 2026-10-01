Hollanda, perşembe akşamı Uluslar Ligi'nde Yunanistan karşısında son anda 1 puanı aldı: 2-2. Rafael van der Vaart, Hollanda Milli Takımı cephesinde iki olumlu nokta gördü: Noa Lang ve Tijjani Reijnders.

İlk yarıda zayıf Hollanda Milli Takımı adına işler tamamen ters gitti. Fotis Ioannidis ve Giorgos Masouras'ın golleriyle Yunanistan devreye 2-0 önde girdi.

Milli takım teknik direktörü Xavi, devre arasında sert bir hamle yaptı: Ruben van Bommel, Quinten Timber ve Guus Til'in yerine Lang, Ryan Gravenberch ve Reijnders oyuna girdi. Ve bu da sonuç verdi. Hollanda çok daha iyiydi ve Virgil van Dijk ile Reijnders'in golleriyle 2-2'yi buldu.

Van der Vaart, maçın ardından NOS'a yaptığı açıklamada, "Bir teknik direktörün kendi hatasını kabul etmesini iyi buluyorum" diyerek Xavi'nin devre arasındaki üç değişikliğine işaret etti. "Kurduğu kadroya bağlı kalan ve ona bir 15 dakika daha veren çok sayıda teknik direktör de var. Ama burada ilk yarı tam anlamıyla dramatikti ve değişiklik yaptı."

Analist, "Noa Lang harikaydı ve Reijnders üst düzey oynadı" sözleriyle övgüde bulundu. "Yani teknik direktör olarak bunu yine de çevirmiş oluyorsun, tabii maça gerçekten umutsuz başlamış olsan da."

Wim Kieft, Hollanda'nın devre arasından sonra topla daha iyi olduğunu gördü. Kieft, "Şimdi Til ile Timber'ın yeterince iyi olmadığını söylemek çok kolay ama Reijnders ve Gravenberch gerçekten başka bir seviye" dedi.

Van der Vaart da ona katılıyor. "Dinamik ve hızlılar. Daha kötüsü olamazdı. Sonradan oyuna girince de çok daha rahat oynuyorsun. Bunu da eklemem gerekiyor. Ama çok daha fazla istek gördün. Hemen yine yakın baskı yapmaya başladılar."