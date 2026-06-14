Rafael van der Vaart, Hollanda-Japonya maçının ardından ırkçı bir yorumda bulundu, ancak hemen sözlerini geri aldı

Pierre van Hooijdonk, Japonya’nın Hollanda milli takımı karşısında son dakikalarda attığı 2-2’lik golün sorumlusu olarak Micky van de Ven’i görüyor. Rafael van der Vaart, işlerin nerede ters gittiğini bildiğini sanıyor, ancak yorumunun sınırda olduğunu fark edince hemen sözlerini geri alıyor.

"İkinci yarıda durum öyle görünmeye başlamıştı. Biraz hücum, oyun bir o yana bir bu yana gidip geliyordu...", diyor Van der Vaart, NOS stüdyosundaki analizine başlarken. "Sonra Oranje o golü attı ve o anda her şeyin yine biraz geriye gittiğini fark ediyorsunuz."

“O zaman bunu biraz kendin üzerine çekmiş olursun. Daha fazla bastırsaydın daha iyi olurdu,” diyor Van der Vaart. Ardından 2-2’nin son dakikalarında çekilen görüntüler ekrana geliyor ve Van Hooijdonk açıkça bir suçlu gösteriyor.

“Ben yine de Micky van de Ven’in rolüne bakıyorum. O, Ogawa’nın yanındaydı,” diyor analist. “Onu tamamen gözden kaçırmış. Etrafında dolaştığını görüyorsunuz. Eğer adam adama markajda olan sizseniz, o zaman adamınızdan siz sorumlusunuz.”

“O zaman onu başka birine devretmek çok zor… Bakın, o gerçekten tamamen boşta. Van de Ven ortada yok. Tamamen serbest bir şekilde kafa vuruşu yapabilir.”

“Mükemmel bir korneri savunmak gerçekten çok zor,” diye ekliyor Van der Vaart. “Bu, doğru hızda, beş metre çizgisinin hemen üzerinden geldi. Biraz şansla gol olurdu, ama korner harikaydı.”

Ardından Van der Vaart, Van de Ven’in tereddütlü hareketine son derece dikkat çekici bir açıklama getiriyor. “Elbette birbirlerine benziyorlar (Japonya’da, ed.), belki de o öyle düşündü… Tabii ki bu bir şaka. Neredeyse hiçbir şey söylemeye cesaret edemiyorum.”