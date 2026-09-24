Alejandro Hernández Hernández, Almanya karşısında ilk yarının ardından Hollanda'da eleştirilerin odağındaki isim oldu. Devre arasında Almanlar 0-1 önde ve birçok kişiye göre bunda İspanyol hakemin de payı var.

On ikinci dakikada Van Dijk'ın bir köşe vuruşunda kafa golüyle Hollanda'yı öne geçirdiği düşünüldü, ancak uzun süren VAR incelemesinin ardından sevinç yarım kaldı. Brian Brobbey'nin kaleci Marc ter Stegen'i ceza alanı içinde engellediği gerekçesiyle gol iptal edildi.

Rafael van der Vaart'a göre bu karar saçmalık. NOS'a konuşan Van der Vaart, “Bu büyük bir rezalet, hiçbir şey anlamıyorum. Bu inanılmaz. Neredeyse hiçbir şey yapmıyor. Birbirinize elbette temas edebilirsiniz, kaleci istediği her şeyi yapabilir diye bir şey yok” diyerek tepki gösterdi.

Van der Vaart, “Bu tamamen çok kötü bir kalecilik, zaten kötü kalecilik yapıyor” diye devam etti. “Özellikle de ayaklarıyla, ki normalde onun kalitesi budur. Bu gol asla iptal edilmemeliydi. İlk anda gol kararı veriliyor, dolayısıyla VAR'ın buna hiç karışmaması gerekirdi.”

Ronald de Boer de meslektaşıyla tamamen aynı fikirde. “Aynen öyle, Ter Stegen'in kolunu hissediyor ve kalçasını biraz geriye çıkararak kendini azıcık genişletiyor. Ama hiç vahşi bir hareket değil. Tamamen haksız.”