Rafael van der Vaart, Kylian Mbappé’nin Fas karşısında sergilediği performansa hayran kaldı. Fransız forvet, bu Dünya Kupası’nda muhteşem bir formda ve attığı gol ile Ousmane Dembélé’ye yaptığı asistle çeyrek finaldeki 2-0’lık galibiyetin temelini attı. NOS yorum masasında, Mbappé'nin Ballon d'Or ödülüne iki maç uzaklıkta olduğu düşünülüyor, ancak Van der Vaart bir adım daha ileri gidiyor.

Mbappé, ilk yarıda kendi kazandığı penaltıyı umutsuzca kaçırarak biraz hayal kırıklığı yarattı. Dikkat çekici derecede yumuşak ve isabetsiz vuruşu, Yassine Bounou tarafından kolayca kurtarıldı. İkinci yarıda ise Mbappé, uzak köşeye attığı isabetli şut ve Dembélé'ye yaptığı asistle gösterinin yıldızı oldu.

Mbappé, bu Dünya Kupası’nda sekizinci golünü attı ve böylece takım arkadaşı Lionel Messi’nin (Arjantin) gol sayısına yetişti. Tüm zamanların Dünya Kupası gol krallığı listesinde Mbappé şu anda yirmi golle yer alıyor: on iki yaş büyük olan Messi’den (39) sadece bir gol geride.

Analist Wim Kieft, 1-0'lık golü izlerken “Onun hakkında ne desem az” diyor. Mbappé, yaklaşık on altı metre mesafeden Issa Diop'u geçerek topu tam uzak köşeye gönderdi. “Bu gerçekten özel. Sonuçta eşsiz bir şey.”

“Bu kadar dar bir alanda böyle bir gol atması da ilk kez olmuyor. İnanılmaz,” diyor Kieft. Ortak yorumcu Nordin Amrabat ise Fransa’nın Dünya Kupası’nı kazanması halinde Mbappé’nin Ballon d’Or’u alıp almayacağı sorusunu gündeme getiriyor. “Evet,” diyor hem Kieft hem de Van der Vaart kararlı bir şekilde.

"İnsanlar, Real Madrid’de ona şüpheyle yaklaştıkları için utanmaları gerekmez mi?" diye soruyor Van der Vaart; Amrabat ise ona, Mbappé’nin Real’den ayrılması için başlatılan ve yazının yazıldığı sırada 97 milyon kişi tarafından imzalanmış olan, çok tartışılan dilekçeyi hatırlatıyor.

“O insanlar çok utanmalı! O diğerini takımdan çıkarmalılar,” diyen Van der Vaart, muhtemelen takım arkadaşı Vinícius Júnior’u kastediyor. “O kesinlikle en iyisi! Eğer bu kadar iyisen... Penaltılar antrenmanla öğrenilemez, bunu Messi’de de görüyorsunuz...”

Yine de eleştirel bir not da var. “Aslında bugün kötü oynadı. Bazı fırsatları kaçırdı, ama ne de olsa muhteşem bir gol attı. Gerçekten inanılmaz. O kadar hızlı ki. 41 yaşında, hâlâ futbol oynuyorsa, o zaman da bu kadar hızlı olacağına dair içimden bir his var,” diye ekliyor Van der Vaart, göz kırparak.