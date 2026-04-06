Rafael van der Vaart: "Feyenoord forması giyiyor ve sonra altına sıçıyor"

Rafael van der Vaart, her oyuncunun bir üst düzey kulüpte oynamanın getirdiği baskıya dayanabileceğini düşünmüyor. Bunu, NOS'un futbol talk şovu Studio Voetbal'da söyledi.

Wim Kieft, FC Twente'nin kanat beklerinden bahsetmeye başlayınca tartışma alevlendi. Mats Rots ve Bart van Rooij, Enschede'de ikisi de mükemmel bir sezon geçiriyor.

İkincisi, geçen Cumartesi Ajax karşısında attığı güzel golle Tukkers'ın galibiyetini sağlayan isim oldu. "Mats Rots gerçekten iyi bir futbolcu," diyor Kieft. "FC Twente'nin bir vizyonu ve niyeti var. Bekler teknik açıdan çok iyi."

Ardından Van der Vaart söz alıyor. İlk golün atıcısı Ramiz Zerrouki'ye odaklanıyor. Cezayirli orta saha oyuncusu, Jorthy Mokio'dan şut çekmek için biraz fazla boşluk buldu ve Maarten Paes'i kısa köşeye geçirdi.

"Ramiz Zerrouki, FC Twente'de harikaydı, Feyenoord forması giydi ve altını ıslattı. Şimdi yine sahadaki en iyi oyuncu," diyor Van der Vaart, bununla bir noktaya değinmek istiyor.

"Owen Wijndal'ı AZ'de izledik. Ajax forması giydi ve bir şey kalmadı. Büyük kulüplere ayak uyduramayan oyuncular var ve bunu başarabilen birini bulmak için biraz şanslı olmalısın."

"Şu anda FC Twente'de gördüğünüz her şey: Thomas van den Belt'i harika bir oyuncu buluyorum, o gerçekten muhteşem bir oyuncu. Ama Feyenoord'da yeterince iyi değildi. Alt sıralardaki kulüplerde iyi performans gösteren çok sayıda oyuncu var, çünkü orada baskı çok daha az."