Rafael van der Vaart, Erik ten Hag'ı hiç anlamıyor: "Bunu çok üzücü buluyorum"

Rafael van der Vaart, bazı teknik direktörlerin futbola o kadar takıntılı olmalarını ve bu yüzden futboldan neredeyse hiç zevk alamıyor gibi görünmelerini hiç anlamıyor. NOS WK Avond programında örnek olarak Erik ten Hag’ı gösteriyor.

Söz konusu programda, her ikisi de yorumcu olarak katılan Nordin Amrabat ve Wim Kieft’in PSV’de birlikte çalıştıkları da ele alınmaktadır. 2009 ile 2011 yılları arasında Kieft, PSV’de yardımcı antrenör olarak görev yaparken, Amrabat ise takımın oyuncusuydu.

Ancak Kieft, bu görevin kendisine uygun olmadığını çok geçmeden fark ettiğini hatırlıyor. “O iş için uygun değildim ve bunu çok çabuk anladım.”

“Orada Ten Hag ve Fred Rutten ile birlikteydim ve ikisi de gerçekten işine deli olan tiplerdi. Bütün gün koşu rotaları, taktiksel analizler gibi konulardan bahsediliyordu… Bunları gerçekten çok iyi yapıyorlardı, ama ben çok geçmeden ‘Hayatımın geri kalanında bunu yapacağımı sanmıyorum’ diye düşündüm,” diyor Kieft.

Van der Vaart şöyle yanıtlıyor: “Böyle bir durumda bu akşam nereye gideceğimizi ya da ne içeceğimizi konuşamazsın, değil mi? Hayır, bu gerçekten berbat bir durum. Mesela Ten Hag’ı ele alalım: Ajax olarak Madrid’de Real Madrid’i 1-4 yendiğinde, insan şöyle düşünür, hani…”

“Ama o ertesi gün uçakta Fortuna Sittard’ı analiz ediyordu. Daha ne kadar üzücü olabilir ki? Bunu çok üzücü buluyorum. Hayattan da zevk alabilmelisin. Madrid’de 1-4 kazanırsan, ertesi gün Fortuna Sittard’ı analiz etmemelisin.”

Amrabat, Ten Hag’ın o anın tadını tam olarak çıkaramamış olmaktan şimdi pişmanlık duyuyor olabileceğini düşünüyor. “Bazen ben de öyle hissediyorum. Bazı anlarda, o anın farkına bile varmadığımı fark ediyorum. Zaman çok hızlı geçiyor, ara sıra hayattan daha fazla keyif almalısın.”