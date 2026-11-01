Rafael van der Vaart, Eredivisie'de gördüklerine inanamıyor: "Sanki Bergkamp ya da Van Basten"

Rafael van der Vaart, pazar günü Wout Weghorst’u izlemekten büyük keyif aldı. FC Twente’nin forveti, Excelsior deplasmanında 0-9 kazanılan VriendenLoterij Eredivisie maçında tam dört gol attı. Excelsior, Nesto Groen’in kırmızı kart görmesi nedeniyle maçın neredeyse tamamını 10 kişi oynadı.

Twente, Rotterdam’da rakibine ağır bir yenilgi yaşattı. Weghorst, takımının ilk üç golünü ve yedinci golünü kaydetti. Van der Vaart, Studio Sport programında, "Bu öğleden sonra gerçekten eşsizdi. Onun Bergkamp ve Van Basten’i hatırlatan gollerini gördüm. Gerçekten muhteşemdi. Bunu açıkça söylemek gerek" dedi.

"Elbette pek çok kişi onu sinir bozucu buluyor. Ben de onlardan biriydim. Ama bugün yaptığı her şey oldu. Her şey çok güzeldi. Gerçekten keyif aldım."

Twente’de öne çıkan diğer isim Sondre Ørjasæter’di. Norveçli oyuncu tam beş asist yaptı. Bu yüzyılda bir Eredivisie maçında daha önce böyle bir şey yaşanmamıştı.

Programda yer alan Imke Courtois ise "İnanılmaz. Onu zaten çok iyi bir oyuncu olarak görüyorum. Özellikle de hem sol hem sağ ayağıyla çok rahat oynayabildiği için. Hem çizgiye inebiliyor hem de içeri kat edebiliyor. İlk birkaç metrede çok hızlı ve çevresinde olup biteni görmeyi de sürdürüyor" dedi.

Van der Vaart da ona katıldı: "Ben de onu izlemekten keyif alıyorum. Her şey kusursuzdu. Ama Eredivisie’de 9-0’lık bir skor görmek beni biraz üzüyor, bunu da söylemeliyim."

"Kırmızı kart gördükten sonra maçı bu şekilde bırakmak lig açısından biraz kötü. Ama Twente’nin iyi bir takımı var. Onlar da 10 kişiye karşı böyle bir sonuç alabiliyor. Yine de en çok Weghorst’u izlemekten keyif aldım."