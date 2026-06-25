Rafael van der Vaart, Dünya Kupası yıldızından çok etkilendi: “İnanılmaz, üstelik kitapta adı bile geçmiyor!”

Rafael van der Vaart’a göre Almanya, Dünya Kupası’nda henüz gerçek gücünü tam olarak göstermedi. Hollanda milli takımında 109 kez forma giyen oyuncu, bu görüşünü NOS stüdyosunda dile getirdi.

Curaçao’ya karşı 7-1 ve Fildişi Sahili’ne karşı 2-1’lik iki galibiyetle Almanya, Ekvador ile oynayacağı son grup maçı öncesinde bile E Grubu’nda birinci sırayı garantiledi.

Peki Van der Vaart, teknik direktör Julian Nagelsmann’ın takımından şimdiden etkilenmiş mi? “Hayır, henüz değil. Onlardan daha fazlasını bekliyorum. Turnuva boyunca yavaş yavaş formlarını yükseltmeleri gerekiyor.”

“Bunu Brezilya’da, Fransa’da ve sık sık Almanya’da da görüyorsunuz. Yavaş yavaş en üst seviyelerine ulaşıyorlar. Almanya’nın Musiala ve Kimmich gibi oyuncularla çok iyi bir orta sahası var… Sané de formunda olduğunda etkili oluyor, ama aslında henüz pek iyi oynamadı.”

“O da gelecek. Wirtz için de öyle,” diyor Van der Vaart ikna olmuş bir şekilde. Sunucu Sjoerd van Ramshorst ardından, geçen Cumartesi Almanya’yı Fildişi Sahili’ne karşı 2-1 galibiyete taşıyan iki golü atan Deniz Undav’ın istatistiklerini sunuyor.

“On bir milli maçta dokuz gol attı, ama hâlâ yedek kulübesinde oturuyor,” diyor Van Ramshorst. “Bu gerçekten tuhaf,” diyor Van der Vaart da. “Üstelik kadroda bile yok!”

Almanya’nın Ekvador ile oynadığı son grup maçında da Undav, Mannschaft’ın ilk on birinde yer bulamadı. Forvet pozisyonunda yine Kai Havertz tercih edildi. Havertz, Curaçao’ya karşı 7-1 kazanılan maçta iki gol atmıştı.