Brian Brobbey, attığı golle Hollanda milli takımının Tunus’a karşı aldığı 3-1’lik galibiyete önemli bir katkı sağladı. Maçın ardından NOS tarafından röportaj yapılan forvet, Rafael van der Vaart’ın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin kahkahalarına neden olacak şekilde, cevaplarını sık sık dikkat çekici derecede kısa tuttu.

Brobbey, Dünya Kupası'nda kendini göstermek istediğini belirtti. Bunun başardığı için ne kadar mutlu olduğu sorulduğunda ise, örneğin şu kuru cevabı verdi: "Çok mutluyum."

Canlı röportajın ardından NOS hemen stüdyoya geri döndü; burada Van der Vaart da dahil olmak üzere birçok kişi, bu “abartısız röportaj” karşısında gülmekten kendini alamadı.

“Düşünüyordum da. Kız arkadaşı var mı bilmiyorum ama biriyle randevuya çıkıp böyle konuşursan, kız kaçar herhalde, değil mi?”

Bence gerçekten harika. Ne kadar da eğlenceli bir adam. Ve eğer iyi performans gösterirse, bu tür röportajlar elbette daha da eğlenceli olur," diye gülerek sözlerini tamamladı Van der Vaart.

Brobbey şimdilik harika bir Dünya Kupası geçiriyor. Sunderland’ın forveti, Japonya ile oynanan ilk grup maçında yedek kulübesinde başladı, ancak hem İsveç hem de Tunus maçlarında ilk 11’de yer aldı.

Brobbey’in yakın zamanda ilk 11’deki yerini kaybetme ihtimali düşük görünüyor. İsveç’e karşı attığı iki golün ardından Tunus maçında da gol attı ve Dünya Kupası’ndaki gol sayısını üçe çıkardı.