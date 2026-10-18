Rafael van der Vaart, Ajax'ın FC Groningen deplasmanında aldığı farklı galibiyete (2-5) şaşırdığını ve sevindiğini NOS Studio Sport'ta dile getirdi.

Ajax'ın beş gol atmasını bekleyip beklemediği sorulan Van der Vaart, "Hayır, açıkçası beklemiyordum" yanıtını verdi. "Groningen deplasmanı Ajax için her zaman biraz zordur. Yine de izlemesi keyifli bir maçtı, oyun sürekli iki kale arasında gidip geldi. Sonuçta Ajax için çok önemli bir galibiyet oldu çünkü perşembe günü gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşanmıştı."

Ardından dikkatler, yeniden ilk 11'de başlama şansı bulan Marcos Leonardo'ya çevrildi. Brezilyalı oyuncu gol atamasa da iyi bir maç çıkardı. Van der Vaart, "Şansı gerçekten yaver gitmiyor" dedi.

Van der Vaart, Davy Klaassen'ın sonradan iptal edilen golüyle sonuçlanan pozisyonu kastederek, "İnanın bana, o kadar çok maç oynadı ki böyle bir topa kafa vurduğunda normalde gol olur" ifadelerini kullandı.

Leonardo hakkında olumlu görüşünü koruyan Van der Vaart, "Evet, bana gülüyorlar ama gerçekten her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum. Ona güveniyorum" dedi.

Van der Vaart, Marc ter Stegen'i ise daha sert eleştirdi. Alman kaleci sürekli geriden oyun kurmak isterken Groningen önde baskı yapmaya çalışıyordu. Ajax, ikinci yarının başlarında Leonardo'nun kendi yarı sahasında topu kaybetmesinin de etkisiyle 1-2 geriye düştü.

"Tecrübeli olan o ama sürekli geriden oyun kurmaya devam etti. Ajax'ta arkasında rakip varken dönüp çıkabilecek oyuncular yok. O noktada kaleci olarak uzun top oynamaya karar vermen gerekir. Ama o bunu yapmayı sürdürdü."