Rafael van der Vaart, Vangelis Pavlidis'in gelişiminden etkilendi. Bugün 27 yaşında olan forvet, bir süre önce Willem II'de oynarken Van der Vaart, Pavlidis'in üst düzey bir santrfor olacağını beklemiyordu.

Pavlidis, 2019'dan 2024'e kadar Hollanda'da oynadı. Önce Willem II'de, daha sonra AZ'de. İki yıl önce Alkmaar ekibinden 18 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer oldu.

Portekiz kulübünde Pavlidis harika bir performans sergiliyor. Pavlidis'in şu ana kadar Benfica formasıyla çıktığı 123 resmi maçta 74 gol ve 22 asistlik katkısı bulunuyor.

Perşembe akşamı Yunanistan Milli Takımı ile Uluslar Ligi'nde Hollanda'nın karşısına çıkacak. Bu nedenle Pavlidis'in gelişimi NOS'ta masaya yatırılıyor.

Wim Kieft, “İyi bir oyuncu” değerlendirmesinde bulundu. “Onu her zaman iyi bir oyuncu olarak gördüm. Ama o dönemde Benfica'da bu kadar iyi olacağını ve çok sayıda gol atacağını hiç beklemiyordum.”

“Muhteşem bir futbolcu. Top üzerinde her zaman kontrolü var, dar alanda dönebiliyor ve harika bir pas istasyonu. Onu her zaman çok beğendim.”

Van der Vaart ise farklı düşünüyor. “Ben onu hiç beğenmiyordum. Ama Pierre (van Hooijdonk, ed.) bana onun çok iyi biri olduğunu hep söylerdi. Ve Pierre inanılmaz derecede haklı çıktı. Her seferinde bir adım daha attı. Şimdi de yine öyle.”