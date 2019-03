Rafael van der Vaart: Bale, Real Madrid'de başarılı olmak istiyorsa biraz 'pislik' olmalı

Gareth Bale'in performansı gün geçtikçe eleştirilirken, kendisi hakkında bir yorum da eski takım arkadaşı Rafael van der Vaart'dan geldi.

Gareth Bale, 'de zor günler geçirmeye devam ediyor.

Takımın başına Zinedine Zidane'ın gelmesiyle birlikte Bale'in Madrid'de kalıp kalmayacağı spekülasyonları iyice arttı.

Ancak eski takım arkadaşı Rafael van der Vaart, Bale'in Real Madrid'de uzun süre başarılı bir şekilde devam etmesi için bencil olması gerektiğini söyledi.

Evenin Standard'a konuşan van der Vaart, "Biraz tuhaf gelebilir ama 'da bu gibi durumlarda biraz pislik biri olman gerektiğini söyleriz. Aynı zamanda pozitif bir pislik olmalısın. Senin için çok fazla para ödedilerse bunları yapman gerek. 'daki son yılında, her frikiği alır, her kararı Bale verirdi. Şu an yapması gereken de bu." şeklinde konuştu.

Bale, 2013 yılında rekor bir bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuş, şimdiye kadar çıktığı 224 karşılaşmada 102 gol attı. Ancak bu performansı İspanya'daki taraftarları kazanmaya yetmedi.