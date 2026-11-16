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Rafael van der Vaart, Hollanda Milli Takımı'nın Almanya karşısındaki performansından pek keyif alamıyor. Hollanda ilk yarıyı 1-0 geride kapattı ve Van der Vaart'a göre bunun başlıca nedeni dikkat eksikliği.

Van der Vaart, maçın başlarında çok önemli bir fırsatı harcayan Tijjani Reijnders'i örnek gösterdi. Oysa Reijnders, geçen cuma Yunanistan'a karşı oynanan 7-0'lık maçta hat-trick yaparak ne kadar formda olduğunu göstermişti.

Van der Vaart, dördüncü dakikada Hollanda'nın geliştirdiği atağı NOS yayınında şöyle anlattı: "Quinten Timber topu iyi taşıyor, ardından müthiş bir depar atıyor. Ama sonunda burada olanlara bakın..."

Van der Vaart, Reijnders'in top kontrolünü kastediyordu. Al-Qadsiah'ın orta saha oyuncusu kararsız görünüyordu ve topu ayağından çok fazla açtı. Böylece Hollanda'nın önemli fırsatı bir anda kaçtı.

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Van der Vaart iç çekerek, "Bunu gerçekten... Bunu düpedüz çok kötü buluyorum. Bunu gerçekten çok kötü buluyorum!" dedi. "Böyle bir şey bir kez olabilir ama topu sakin biçimde kontrol etmen gerekiyor. Kontrol."

NOS yorumcuları Hollanda Milli Takımı'nın ilk yarısından büyük hayal kırıklığı duyarken milli takım teknik direktörü Xavi durumu o kadar kötü görmüyor gibiydi. İspanyol teknik direktör devre arasında oyuncu değişikliğine gitmemeye karar verdi.