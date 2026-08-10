Rafael van der Vaart, Mika Godts’un bu ay içinde Ajax’tan Paris Saint-Germain’e gideceğini düşünüyor. Bunu NOS Voetbalpodcast’ta anlattı. Belçikalı oyuncu PSG ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı, ancak şimdi iki kulübün de kendi aralarında anlaşması gerekiyor.

Yorumcu Jan Roelfs, “Bence o, kalbinin derinliklerinde Paris Saint-Germain’e gitmeyi umuyor” dedi. “Orada Şampiyonlar Ligi’nde oynarsın, büyük bir kulüp ve Ajax’ta şu anda kazandığından çok daha fazlasını kazanacak. Bunlar önem taşıyan faktörler. Onun için yeni bir meydan okuma.”

Pazar günü Godts’un PEC Zwolle karşısında (0-2’lik galibiyet) Ajax adına ‘normal şekilde’ ilk 11’de başlaması bekleniyordu, ancak başlama vuruşundan hemen önce yerini Abdellah Ouazane’ye bıraktı. Sonuçta Godts, dikkat çekici şekilde bitime yarım saat kala yine de oyuna girdi.

Godts ise maçın ardından, başlama vuruşundan hemen önce kendisini tamamen hazır hissetmediğini ve bunun ardından Ajax teknik ekibiyle yapılan görüşmede maça ilk 11’de başlamak yerine sonradan oyuna girmesinin daha iyi olacağına karar verildiğini söyledi.

Van der Vaart bunu tuhaf buluyor. Analist, “Bu gerçekten tamamen saçmalık. Ya oynayabilirsin ya da oynayamazsın. Yani bu çok garip bir hikâye” derken, Godts’un ciddi şekilde değiştiğini düşünüyor.

“Ama dürüst olmam gerekirse, bence iyi görünüyor. Sanırım yine birkaç kilo da vermiş. Hiçbir zaman şişman değildi ama çok dar bir yüzü var ve çok keskin görünüyor.”

“Geçen yıl da her zaman en tehlikelisiydi ama bazen hâlâ aptalca şeyler yapıyordu. Ama benim hissim, tüm yaz boyunca gerçekten antrenman yaptığı yönünde. Topla da iyi kararlar veriyor, yani o transferi hak etti ve bu iş de olur”, diyerek sözlerini tamamladı Van der Vaart.