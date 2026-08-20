Ajax, takımdan ayrılan Mika Godts’un yerine bir isim arıyor. Sol kanat pozisyonu için Noa Lang’in adı da gündeme geliyor. Rafael van der Vaart, Sportnieuws’a bu iddiaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Eski Hollanda milli futbolcusu, bu transfere en azından sıcak baktığını söyledi. “Bu gerçekten harika olurdu. Medya için de, futbolseverler için de. Yine kimsenin beklemediği şeyler yaşanacak.”

Van der Vaart, Ajax’a atılacak adımın hücum oyuncusu için de iyi olacağını düşünüyor. “Çünkü Hollanda Ligi’nde rahatça coşabilir” diyor. “Hem de kendi kulübünde, değil mi. Ajax’ın kendi kulübü olduğunu hiçbir zaman gizlemedi.”

43 yaşındaki eski futbolcu, Lang’in Amsterdam ekibi için doğrudan bir takviye olduğunu düşünüyor ancak iyi yönlendirilmesi gerektiğini de söylüyor. “Onun başına, arada bir sarılıp ‘Dostum, sen ne kadar iyisin’ diye özgüven verecek birini koymalısınız. O zaman ondan gerçekten dünya çapında bir oyuncu çıkar.”

Van der Vaart, “Sert görünmeye çalışıyor ama bana kalırsa son derece iyi bir çocuk” dedi. “Ona güven verir ve ona inanırsanız, belki Godts’tan bile daha iyi şeyler gösterebilir” sözleriyle değerlendirmesini noktaladı.

Lang, Ajax ile anılırken, kulübe Leon Bailey (Aston Villa) de önerildi. Teknik direktör Jordi Cruijff’ın sol kanat pozisyonu için birden fazla seçeneği değerlendirdiği anlaşılıyor.

Yine de Ajax, 27 yaşındaki hücum oyuncusunun imzası için rekabette yalnız değil. Transfer gazetecisi Florian Plettenberg’e göre Galatasaray, Lang ile görüşüyor. Napoli ise oyuncunun bonservisiyle ayrılığına en azından açık durumda.