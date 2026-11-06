Rafael Nadal, Real Madrid Yönetim Kurulu’na giriyor: Florentino Perez’den sonra başkan o mu olacak?

Rafa Nadal, üye temsilcileri genel kurulunun onayının ardından Real Madrid yönetim kuruluna katılacak. "Kulübün bugününe ve geleceğine katkıda bulunacak" ifadeleri kulübün açıklamasında yer aldı. "Bu teklifi büyük bir heyecanla kabul ettim" diyen eski tenisçi, "Öğrenmeye çok istekliyim ve katkıda bulunmayı arzuluyorum" ifadelerini kullandı.

Kulübün açıklamasına göre eski tenisçinin yönetim kurulunun yeni üyesi olarak atanması teklif edildi. Atamanın daha sonra üye temsilcileri genel kurulu tarafından resmen onaylanması gerekecek. "Nadal, spor tarihinin en büyük efsanelerinden biri ve dünya çapında en çok hayranlık duyulan, en tanınmış İspanyol sporculardan biri" diyen Real Madrid, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüz ve tüm Real Madrid taraftarları için, İspanyol ve dünya sporunun örnek isimlerinden biri olan, sportif ve insani açıdan onun çapında bir ismi yönetim kurulumuzda görmek büyük bir gurur. Bu yeni sorumluluğuyla kulübümüzün bugününe ve geleceğine katkıda bulunacak. Nadal, başarılarından çok daha fazlasını temsil ediyor: Yeteneği, sürekli fedakârlık ve gelişim azmi, zorluklarla başa çıkma becerisi, rekabetçi ruhu, alçakgönüllülüğü, rakiplerine ve takım arkadaşlarına duyduğu saygı ve dayanışmaya olan bağlılığı, onu saha içinde ve dışında örnek bir isim hâline getiriyor. Tüm bu değerler Real Madrid'in kimliğinin bir parçası. Rafael Nadal da spor kariyeri boyunca bu değerleri temsil edip savunarak dünya çapında milyonlarca insan için örnek bir isim oldu."

Çocukluğundan beri Real Madrid taraftarı olan ve 2011'den bu yana kulübün onursal üyesi olan Rafael Nadal, teklifi büyük bir heyecanla karşıladı: "Real Madrid yönetim kuruluna katılmamı teklif ettikleri için Başkan Florentino Pérez'e ve yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Bu teklifi büyük bir heyecanla, öğrenmeye büyük bir istek duyarak ve elimden gelen tüm katkıyı sunma arzusuyla kabul ettim." Olasılıklar arasında, Perez'in görev süresi sona erdiğinde onun yerine kulüp başkanı olması da var.