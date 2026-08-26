24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Sam Vreeswijk

Çeviri:

Rafael Leão, yedi yılın ardından AC Milan’dan ayrılıp Türkiye’de yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor

Transfers
R. Leao
AC Milan
Galatasaray

Rafael Leão'nun kariyerine Galatasaray'da devam etmesi giderek daha olası görünüyor. Fabrizio Romano'ya göre Türk kulübü, AC Milan ile 45 milyon euroluk bonservis bedeli konusunda anlaşmaya yaklaşıyor.

Romano, çarşamba akşamı X'te, "Galatasaray, Rafael Leão için kulüpten kulübe bir anlaşmaya yaklaşıyor. Söz konusu anlaşma 45 milyon euro değerinde. Şu anda detaylar görüşülüyor" diye yazdı.

"Kişisel şartlarda da hâlâ anlaşma sağlanması gerekiyor. Bu konuda oyuncunun çevresiyle görüşmeler sürüyor. Galatasaray transferi bitirmek için her şeyi yapıyor."

Leão, 2019 yazından bu yana Milan'da forma giyiyor. İtalyan kulübü onu o dönemde Lille OSC'den 49,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Portekizli yıldız, o tarihten bu yana Milan adına toplam 291 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 80 gol atıp 65 asist yaptı.

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Venezia crest
Venezia
VEN
Süper Lig
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Göztepe crest
Göztepe
GOZ

Leão, bu yaz daha önce Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılmıştı. Ancak bu transfer gerçekleşmedi ve şimdi görünen o ki imzayı Galatasaray attırmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz altı ayda Noa Lang da Galatasaray'ın sol kanat oyuncularından biriydi. Hollandalı futbolcu Napoli'den kiralanmıştı ve bu arada yeniden İtalya'ya döndü. Galatasaray da kısmen bu nedenle yeni bir kanat oyuncusu arıyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin