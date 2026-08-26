Rafael Leão'nun kariyerine Galatasaray'da devam etmesi giderek daha olası görünüyor. Fabrizio Romano'ya göre Türk kulübü, AC Milan ile 45 milyon euroluk bonservis bedeli konusunda anlaşmaya yaklaşıyor.

Romano, çarşamba akşamı X'te, "Galatasaray, Rafael Leão için kulüpten kulübe bir anlaşmaya yaklaşıyor. Söz konusu anlaşma 45 milyon euro değerinde. Şu anda detaylar görüşülüyor" diye yazdı.

"Kişisel şartlarda da hâlâ anlaşma sağlanması gerekiyor. Bu konuda oyuncunun çevresiyle görüşmeler sürüyor. Galatasaray transferi bitirmek için her şeyi yapıyor."

Leão, 2019 yazından bu yana Milan'da forma giyiyor. İtalyan kulübü onu o dönemde Lille OSC'den 49,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Portekizli yıldız, o tarihten bu yana Milan adına toplam 291 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 80 gol atıp 65 asist yaptı.

Leão, bu yaz daha önce Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılmıştı. Ancak bu transfer gerçekleşmedi ve şimdi görünen o ki imzayı Galatasaray attırmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz altı ayda Noa Lang da Galatasaray'ın sol kanat oyuncularından biriydi. Hollandalı futbolcu Napoli'den kiralanmıştı ve bu arada yeniden İtalya'ya döndü. Galatasaray da kısmen bu nedenle yeni bir kanat oyuncusu arıyor.