Geçen sezon müthiş bir performans sergileyen Portekizli yıldızın takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Milan forması giyen Rafael Leao, sosyal medyada ürkütücü bir tehdit savuran taraftara yanıt verdi.

Sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Portekizli oyuncu üç yıldır Milan forması giyiyor. Geçen sezon Milan'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Leao, Serie A'nın En Değerli Oyuncusu seçilmişti.

İtalyan ekibi 23 yaşındaki forvetle yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor, fakat Chelsea gibi dev kulüplerin transfer için hamle yapması Milan taraftarlarını endişelendirdi.

Leao bacağını keseceğini söyleyen taraftara ne yanıt verdi?

Söz konusu taraftar 14 Temmuz'da Twitter'da yaptığı paylaşımda sol bacağına yaptırdığı Leao dövmesini gösterdi.

Twitter'da Gabriele adını kullanan taraftar paylaştığı videonun yanına rahatsız edici bir mesaj ekledi.

"Eğer [Leao] sözleşme yenilemezse bacağımı keseceğim."

😭😭😭😭😭🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) July 14, 2022

800'e yakın beğeni alan paylaşım Leao'ya kadar ulaştı. Portekizli oyuncu taraftarı bu kararından vazgeçirmek için tweet'i ağlayan yüz ve dua eden el emojileriyle yanıtladı.

Leao, Milan'dan ayrılacak mı?

2021/22 sezonunda Serie A'da 34 maça çıkan Leao 11 gol, sekiz asist ile Milan'ın 11 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşmasını sağlamıştı.

Yetenekli hücumcu sezon içinde DAZN'a verdiği röportajda geleceğiyle ilgili, "Milan'da mutluyum ve burada tarih yazmak istiyorum. Kulüpte olmaktan gerçekten keyif alıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Leao ayrıca temsilcilerinin yeni kontrat için Milanlı yöneticilerle görüşmelere devam ettiğini açıkladı. Gelen haberlere göre Milan 23 yaşındaki yıldıza beş yıllık sözleşme önerdi.