Rafael Leao'nun babası konuştu: Rafael Milan'ı seviyor ve kalmak istiyor

Portekizli yıldız Milan'da kalmak istese de Sporting Lizbon'a ödemesi gereken tazminat bedeli İtalyan devini zorluyor.

Serie A'nın son şampiyonu Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun babası, İtalyan ekibinin oğlunun kontratını uzatmaya çalıştığını söyledi.

Record'a yaptığı açıklamada Milan'ın bu çabasına rağmen Chelsea, Barcelona ve Real Madrid'in de kendileri için potansiyel alternatifler olduğunu belirten Antonio Leao, oğlu için tüm kapıları açık tuttu.

Antonio Leao ne söyledi?

"Milan ile yeni sözleşme imzalamala görüşmelerini sürdürüyoruz. Mevcut kontratı 2024'te sona eriyor ve bu durumun farklı takımların ona duyduğu ilgiyle bir alakası yok. Rafael İtalya'da futbol oynamayı seviyor. Geçen sezon Serie A'nın en iyi oyuncusu seçildi ve bunun sebebi dışarıya güzel görünmesi değil gerçekten en iyisi olmasıydı"

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Leao'nun Dünya Kupası'nın ardından karşılayamayacakları bir maaş ödemesinden çekinen Milan yönetimi, oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Öte yandan 2018'de Sporting Lizbon ile olan kontratını tek taraflı feshettiği için 19 milyon euro para cezasına çarptırılan Leao ise bu bedeli Milan'ın karşılamasını talep ediyor.