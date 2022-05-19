Rafael Benitez: "Topa sahip olma takıntısı mantıksız, Klopp'un Liverpool'uyla benim Liverpool'umu kıyaslayamazsınız"

Her iki takımı da çalıştıran İspanyol teknik direktör Rafael Benitez, Real Madrid ile Liverpool arasındaki yaklaşan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bu karşılaşmayı ve futbol dünyasındaki son durumu İspanyol basınına değerlendirdi.

Jürgen Klopp'un takımının bütçesine değinen Benitez, kendisinin Liverpool'daha kısıtlı imkanlarla çalıştığını söyledi.

Futbola son yıllarda ne gibi değişimler oldu?

"Her şeyden önce kurallar değişti. Kalecileri etkileyen kurallar oyunu da değiştirdi. Futbol tarihine baktığımızda geçtiğimiz dönemlerde topa en az sahip olan oyuncuların kaleciler ve stoperler olduğunu görürüz ama artık bu durum değişti.

"Artık geriden oyun kurmak zorundasınız ve topla en fazla oynayan oyuncular kaleciler ve stoperler. Geriden oyun kurarken kulüplere milyonlarca zarar veren inanılmaz hatalar görüyorsunuz ve hepsi de geriden oyun kurmak moda olduğu için.

"Tecrübe ve analiz size ne zaman geriden oyun kurmanız gerektiğini, ne zaman pres yapıp beklemeniz gerektiğini değerlendirmenizi sağlar. Esas önemli olan faktör elinizdeki oyuncuları tanımaktır. Hangi oyuncularınızı nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir."

İyi oynamanın ne gibi gibi faydaları var?

"İyi oynamak sahip olduğunuz araçlarla elinizden gelenin en iyisini yapmak demektir. Ve ayrıca her takımın kültürüne bağlıdır. Pellegrino benimle Liverpool'dayken oyuncuların maç öncesi ısınmasında korner ve taç attıklarını söyledi. İspanya'da dar alan top kapma çalışmaları ve pas yapılır, top yerden oynanır.

"Topa sahip olma takıntısı mantıklı değil çünkü bunun için kaleciden forvete kadar çok fazla kaliteye ihtiyacınız var ve sadece birkaç takım bu kaliteye sahip. İdolüm Beckenbauer geriden topu oyuna harika sokardı. En iyilerin yaptığını kopyalayabilir misiniz? Bu bireysel olarak çok zordur.

"Bu yüzden bu kaliteye kolektif oyunla karşı koymaya çalışmalısınız. Her zaman geriden oyun kurmak ve bu şekilde kazanmak istemek saçmalık. Kalecilerin stoperlerle birlikte yan yana oynadığı Şampiyonlar Ligi maçları gördüm. Geride 17 pas yapmak istemiyorum çünkü oradan hiçbir şey çıkmayacak.

"İstatistiklerin size hizmet ettiği yer burası çünkü bu oyuncuların yüksek pas yüzdesi hiçbir şey kazandırmaz."

Dizilişler büyük değişikliler yaşadı mı?

"İnsanlar sistemler ve oyun modelleri hakkında konuşuyorlar ama sistem uyarlanabilir. 4-4-2'ye dönüşen bir 4-2-3-1 oynamak mümkün ama bunu nasıl yaptığınız önemli. Bunu savunma hattınızı orta sahaya çıkartarak da yapabilirsiniz, geride bekleyerek de.

"Sistemler oyunun durumuna göre değişkenlik gösterir. 29 kez şut çeken takımın, bir şut çeken rakibine kupayı kaptırdığı Şampiyonlar Ligi finalleri gördüm. Bu maçı kazanan oyunculardan biri yıllar sonra bana, 'Ne kadar kötü oynayarak kazandık ama kötü oyunumuzu kim hatırlıyor?' dedi.

"Sadece sonuca odaklanmamak gerekiyor çünkü bu da başka bir hata. Futbolda zafere birçok farklı şekilde ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken elinizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmak."

Liverpool ve Real Madrid arasında nasıl bir final göreceğiz?

"İki takımın gidişatını gördüğümüzde kalitesini ve yoğunluğunu ilk dakikadan itibaren sahaya yansıtan agresif ve baskın bir Liverpool bekliyorum. Real Madrid de önemli anlarda oyuncu kalitesiyle tepki gösterecek. Liverpool oldukça eksiksiz bir takım. Kalite ve hız zirvede.

"Artık topa daha fazla uzun süre sahip olabiliyorlar ama topa sahip olmalarına rağmen kontra atak konusunda hem de set oyunu konusunda çok iyiler. Bu yüzden Real Madrid'in birçok şey hakkında endişelenmesi gerekiyor.

"Real Madrid Benzema'nın kalitesinden faydalanmak için orta sahadaki tecrübesine ve Vinicius'a güveniyor. Ayrıca Rodrygo ve Camavinga da onlara kenardan enerji ve denge getiriyor. Benzema, Vinicius ve Rodrygo'nun Liverpool'un dikkat etmesi gereken oyuncular olduğu belli.

"Sahada fark yaratan unsur oyuncular ama teknik direktörün oyun planını hazırlaması ve en uygun 11'i seçerek ters giden işleri düzeltmesi önemli. Şimdi daha fazla oyuncu değiştirebilme avantajı teknik direktörlerin lehine."

Hala Liverpool'da yaşamanızın sebebi nedir?

"Çok güçlü bir aşk ilişkisi. Liverpool'a çok iyi bir zamanda geldik ve Avrupa'nın en büyük kupasını kazandık. İnsanlar bize çok iyi davrandı. Kızlarım burada büyüdü ve yıllar sonra geri geldik çünkü insanların bize iyi davrandığı takdir gördüğümüz bir yer. Başarı şehirle bağlantı kurmamızı sağladı."

Ocak ayında Everton'daki görevinizden ayrıldınız. Günleriniz nasıl geçiyor?

"Sabahları video izliyorum. Takımların geriden oyun kurmasını analiz ediyorum. Tüm takımlar kısa paslarla oynuyor ve çok risk alıyorlar.

"Daha sonra futbolcularımıza izleteceğimiz videoları hazırlıyoruz. Öğleden sonra maç izlemek ve ailemle zaman geçirmeye çalışıyorum. Rutin bir hayatım var. Artık büyük verilerle sürekli güncellenmeniz gerekiyor.

"Büyük verileri kullanan ve üniversitede matematik profesörü ile sık sık görüşüp fikir alışverişinde bulunuyorum. Örneğin topa sahip olma oranından bahsedilir ama bu sizin veya rakibin yarı sahasında olmasına göre büyük farklılık gösterebilir."

Sadece verilere bakılıp transfer yapılabilir mi?

"Evet böyle birçok transfer yapıldı ve birçoğu da yanlış. Çünkü sayıların söylemediği dış faktörler var. Liverpool'da harika bir stoperle anlaştım, karakteri ve istatistikleri mükemmeldi. Ama eşi uyum sağlayamadı ve altı ay sonra satmak zorunda kaldık. Elimizdeki verilerle onu transfer etmek hata değildi ama beklediğimiz gibi olmadı."

Benitez'in Liverpool'u ile Klopp'un takımı arasındaki hayali bir maç nasıl sonuçlanırdı?

"Benim takımımı analiz ederseniz 2004'te göreve geldiğimde en iyi oyuncularımız kimlerdi? Farklı pozisyonlarda oynayan genç bir çocuk olan Gerrard'dan başka dünya çapında oyuncumuz yoktu.

"Şimdi size Xabi Alonso'dan bahsedecekler ama o zamanlar Eibar'da kiralık oynayan bir oyuncuydu. Luis Garcia Barcelona'nın vazgeçtiği bir isimdi. İspanya'da 15-20 gol atan ama bizimle 33 gole ulaşan Fernando Torres'i sayabiliriz. "West Ham'da yedek olan Mascherano, kulüpte 10 yıl kalan Lucas Leiva ve 6 milyona mal olan Agger...

"Benim Liverpool'umla Klopp'un takımı kıyaslayamazsınız çünkü bizim bütçemiz 20 milyondu, şimdiki Liverpool 40 milyona yedek kulübesine oyuncu alıyor. Şimdi Liverpool'a 20 milyonla alabileceğin bir oyuncu söyleyebilir misin? Bu paraya bu takıma hiç kimseyi almazsınız.

"Liverpool harika bir yoğunluğu ve ritmi olan harika bir takım ve antrenörleri de bunu talep edebiliyor. Ama o seviyede oyuncularınız yoksa ve bunu talep ederseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Ne kadar çok yatırım yaparsanız o kadar hızlı sonuç alırsınız."

Futbol nereye doğru gidiyor?

"Modern futbolda bazı takımlar çok paralı ve birçok takım parasız. Paran varsa 40 milyona bir oyuncuyla anlaşırsın ve istediğin katkıyı alamazsan ertesi yıl bir daha ve bir sonraki yıl bir daha denersin. Ama parası olmayan takımlar kadrolarına, genç oyuncularına, altyapılarına ve bu oyuncuları geliştirebilen antrenörlere sahip olmak zorunda.

"Çoğu kulüp bu şekilde yetenekli oyuncularını geliştirip satmaya çalışıyor. Genç oyuncuları tarayıp potansiyeli yüksek olanları takımınıza dahil etmeniz gerekiyor çünkü sadece bu oyuncuları geliştirip, satarak hayatta kalabilirsiniz.

Trend genç antrenörler ama İspanya'da ligi 62 yaşındaki Ancelotti, kupayı ise 68 yaşındaki Pellegrini kazandı.

"Del Bosque genç bir antrenörken bana her zaman antrenman yapmak zorunda olduğumu çünkü antrenör yetişmediğini söylemişti. Ona futbolu bırakan oyuncuların geleceğini söylemiştim ama bunda ısrar etmişti.

"Şimdi 20 yıl öncesine göre daha iyi bir antrenörüm. Daha çok tecrübem var çünkü birçok farklı durum yaşadım ve bu durumlar daha az hata yapmanıza yardımcı oluyor. Şimdi medyada ve sosyal ağlarda birçok takipçisi olan çok sayıda antrenör var ama iş karar vermeye geldiğinde 68 yaşındaki Pellegrini'den haklı olmak zor.

Siz de Valencia'da genç yaşta çalıştınız ve işler çok iyi gitti.

"Bütün paranızı yatıracağınız bir işte takımınızı yeni bir antrenöre değil piyasayı bilen ve tecrübeli birine emanet edersiniz. Valencia'da olduğu gibi hevesli genç bir antrenör sizi başarıya taşıyabilir ama deneyimli antrenörler size garanti ve istikrar sağlar.

"Futbolla ilgili sorun eski oyuncuların taraftarların zihninde büyük bir varlığa sahip olması. Bu durum onlara başlarken avantaj sağlar ama bu avantaj üç ay sürer. Sadece bir isim olmaktan fazlası olduğunu kanıtlamalısınız.

"Genç ve eski bir oyuncunun iyi olduğu yıllardır var olan ve artık sosyal medyayla desteklenen bir trend. Ama her zaman böyle değil. İyi olmak sürekli kendini eğitmekle ilgilidir.

Seneye sizi yeni bir projede görecek miyiz?

Proje kulağa güzel gelen bir kelime ama üç maç kaybettiğinizde adı elveda projesine dönüşür. Olması gereken bir takımın gerçekten iyi şekilde analiz edilip, kulübün patronu tarafından benim yönetmemin istenmesi.

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