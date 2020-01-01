Newcastle Utd

Rafael Benitez, Newcastle United'a geri dönmek istiyor

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
İspanyol antrenörün eski takımının başına yeniden geçmek istediği iddia edildi.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın başına geçecek yeni menajer hakkında iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Son olarak The Telegraph' ta 2016 - 2019 yılları arasında siyah-beyazlı ekibi çalıştıran Rafael Benitez'in yeniden takımın başına geçmek istediği öne sürüldü. İspanyol antrenör, şu anda Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Yifang'ı çalıştırıyor.

Siyah-beyazlıların menajer listesindeki tek isim ise Benitez değil. Newcastle yönetimi, Mauricio Pochettino'yu da gündeminde tutuyor.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Haziran ayında yeniden başlaması beklenen Premier Lig'de bu sezonu Steve Bruce ile tamamlaması ön görülen Newcastle United'ın gelecek sezon iki isimden birisini takımın başına getirmesi bekleniyor.

    Kapat