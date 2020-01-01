Rafael Benitez, Newcastle United'a geri dönmek istiyor

İspanyol antrenörün eski takımının başına yeniden geçmek istediği iddia edildi.

Premier Lig ekiplerinden 'ın başına geçecek yeni menajer hakkında iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Son olarak The Telegraph' ta 2016 - 2019 yılları arasında siyah-beyazlı ekibi çalıştıran Rafael Benitez'in yeniden takımın başına geçmek istediği öne sürüldü. İspanyol antrenör, şu anda Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Yifang'ı çalıştırıyor.

Siyah-beyazlıların menajer listesindeki tek isim ise Benitez değil. Newcastle yönetimi, Mauricio Pochettino'yu da gündeminde tutuyor.

Daha fazla takım

Haziran ayında yeniden başlaması beklenen Premier Lig'de bu sezonu Steve Bruce ile tamamlaması ön görülen Newcastle United'ın gelecek sezon iki isimden birisini takımın başına getirmesi bekleniyor.